Reino Unido reafirma sanciones a Israel tras la exigencia de cerrar su consulado en 30 días

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- El Reino Unido reafirmó su decisión de implementar sanciones sobre productos israelíes provenientes de asentamientos en Cisjordania, en respuesta a la exigencia de Israel de cerrar su consulado en Jerusalén Este en un mes.

El ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, hizo pública el martes la prohibición de importar productos originarios de asentamientos israelíes en Cisjordania y subrayó que la posición oficial del gobierno británico es que la ocupación de Cisjordania es ilegal.

Esta medida generó una fuerte reacción por parte de Israel, que acusó al gobierno británico de actuar "sistemáticamente en contra" del país y anunció la prohibición de ingreso a Israel para 12 legisladores británicos. Asimismo, se ordenó a Gran Bretaña cerrar su consulado en Jerusalén Este en un plazo de 30 días, según informaron medios como CNBC y Noticias Argentinas.

Un portavoz del gobierno israelí no estuvo disponible para comentar de inmediato la situación, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, descalificó las acusaciones de Miliband, calificándolas de "mentiras escandalosas" relacionadas con una supuesta "limpieza étnica" en Cisjordania.

En un comunicado, Saar advirtió: "El mensaje para todos los gobiernos que nos perjudican es claro: perderán su influencia y relevancia en la región".

El miércoles por la mañana, Miliband se dirigió a la BBC y expresó que el gobierno británico sentía la necesidad de denunciar la situación en Cisjordania, argumentando que las sanciones son una respuesta a la "profunda preocupación" de que esperar más tiempo podría resultar en que fuera "demasiado tarde" para salvaguardar la solución de dos Estados.

"Ni nosotros ni nuestros aliados podíamos quedarnos de brazos cruzados, pasivos e impotentes ante esta destrucción de la solución de dos Estados", afirmó, añadiendo que el Reino Unido no podía simplemente permanecer impasible por temor a la reacción israelí.

Agencia NA