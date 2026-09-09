Zelenski vive un momento tenso: su avión estuvo a punto de ser alcanzado por un dron

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- Un avión que trasladaba al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia rumbo a Oslo, afirmó este miércoles el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

"Su vuelo estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive", declaró Store a la radiotelevisión pública noruega NRK, según difundió Euronews y consignó Noticias Argentinas. El primer ministro no brindó más detalles sobre el incidente.

Store relató que le preguntó a Zelenski cómo había pasado la noche y el mandatario le respondió que no había sido una buena noche, porque había estado al teléfono recibiendo información sobre dónde habían impactado los misiles. "Es una situación muy dramática, produce una fuerte impresión", añadió.

Zelenski llegó a Oslo la tarde del martes para participar del funeral del rey Harald V de Noruega. Allí mantuvo conversaciones con Store, con el ministro de Finanzas Jens Stoltenberg y con el ministro de Exteriores Espen Barth Eide sobre la ayuda militar noruega a Ucrania, incluyendo el apoyo en defensa antiaérea y la asistencia civil.

Tras el funeral, Zelenski abandonó Noruega y viajó a Canadá para mantener reuniones con dirigentes de ese país, informó Store a NRK.

Sobre el resultado de las conversaciones, Store explicó que todavía no se ha llegado a una decisión. Dijo que la industria está trabajando en conjunto para ver si es posible suministrar sistemas de defensa antiaérea a Ucrania, y al mismo tiempo encontrar una solución industrial que permita a Ucrania producir esos sistemas por sí misma. "Dicho de forma sencilla, tienen agujeros en el tejado", graficó.