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La Corte Suprema de Brasil reinstala a Andrei Rodrigues como jefe de la Policía Federal

La decisión del juez Flavio Dino se da tras un recurso presentado por Rodrigues en el STF, un día después de su suspensión por el juez André Mendonça.

09/09/2026 | 15:11Redacción Cadena 3

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El juez Flavio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.

FOTO: El juez Flavio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.

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Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- El juez Flavio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ha ordenado hoy la restitución inmediata de Andrei Rodrigues como director general de la Policía Federal (PF), así como de Leandro Almada da Costa en su rol al frente de la Dirección de Inteligencia Policial. Esta resolución se produce tras un recurso interpuesto por Rodrigues en un proceso que estaba en curso en el STF y un día después de que el juez André Mendonça decidiera suspender a ambos funcionarios.

En su comunicación dirigida a la Presidencia de la República, autoridad responsable del nombramiento de los altos mandos de la PF, Dino aseguró el restablecimiento total de las funciones de los comisarios y estableció que ambos quedarán protegidos frente a futuras medidas cautelares.

El magistrado subrayó que había permitido a la PF acceder a todos los materiales incautados en una investigación relacionada con fondos parlamentarios destinados a empresas que produjeron la película "Dark Horse", que retrata la trayectoria del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), actualmente condenado por un intento de golpe de Estado.

Al acoger la solicitud de Rodrigues, el juez consideró que la suspensión dictada por Mendonça perjudica de manera significativa el avance del denominado "Caso Master", que investiga un presunto fraude financiero vinculado a una entidad bancaria del mismo nombre.

Rodrigues argumentó ante el STF que su destitución como director general interfiere en la estructura del equipo encargado de las investigaciones, retrasa el acceso a la información disponible y pone en riesgo la eficacia operativa.

El desarrollo de las investigaciones y los informes de inteligencia policial influye directamente en el clima de polarización en Brasil, de cara a las elecciones generales programadas para octubre próximo.

Lectura rápida

¿Quién restituyó a Andrei Rodrigues?
El juez Flavio Dino del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.

¿Qué cargo ocupa Andrei Rodrigues?
Es el director general de la Policía Federal (PF) de Brasil.

¿Cuándo se tomó la decisión de su restitución?
El 9 de septiembre de 2026.

¿Por qué fue suspendido inicialmente?
La suspensión fue ordenada por el juez André Mendonça.

¿Cómo afecta esto a las elecciones en Brasil?
Las investigaciones policiales impactan en el clima de polarización previo a las elecciones generales de octubre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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