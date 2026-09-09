Trump elogia a la AfD mientras Berlín retrasa diálogo con Estados Unidos

Buenos Aires, 9 septiembre (NA) — Berlín ha decidido posponer una conversación telefónica que estaba programada para el miércoles entre el canciller alemán, Friedrich Merz, y el expresidente estadounidense Donald Trump, tras los recientes elogios de este último hacia la AfD, un partido de extrema derecha, por su éxito en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt.

La llamada estaba prevista en el marco de la conmemoración del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, según lo informado por el portal RFI.

"Esta conversación telefónica fue pospuesta hoy por la parte alemana. Aún no se ha establecido una nueva fecha", indicó Stefan Kornelius, portavoz de Merz, en una rueda de prensa habitual.

Al ser consultado sobre las razones del aplazamiento, el portavoz no ofreció detalles, subrayando que no se trata de "un problema de agenda".

Los elogios de Trump

Un día antes, Trump había elogiado la "victoria realmente grande" de Alternativa por Alemania (AfD) en las elecciones regionales del domingo.

Este partido antimigrantes y prorruso obtuvo aproximadamente el 44% de los votos, en comparación con el 17% logrado por los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que habían gobernado la región oriental de Sajonia-Anhalt, de acuerdo con un informe del medio francés.

El triunfo de la AfD representa un verdadero sismo político en Alemania, donde la extrema derecha podría asumir el gobierno de un estado federado por primera vez desde 1945.