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Trump elogia a la AfD mientras Berlín retrasa diálogo con Estados Unidos

El portavoz de Merz, Stefan Kornelius, informó que la llamada entre el líder alemán y Trump fue suspendida, aunque no especificó la causa, asegurando que no se trata de una cuestión de agenda.

09/09/2026 | 13:31Redacción Cadena 3

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Donald Trump.

FOTO: Donald Trump.

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Buenos Aires, 9 septiembre (NA) — Berlín ha decidido posponer una conversación telefónica que estaba programada para el miércoles entre el canciller alemán, Friedrich Merz, y el expresidente estadounidense Donald Trump, tras los recientes elogios de este último hacia la AfD, un partido de extrema derecha, por su éxito en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt.

La llamada estaba prevista en el marco de la conmemoración del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, según lo informado por el portal RFI.

"Esta conversación telefónica fue pospuesta hoy por la parte alemana. Aún no se ha establecido una nueva fecha", indicó Stefan Kornelius, portavoz de Merz, en una rueda de prensa habitual.

Al ser consultado sobre las razones del aplazamiento, el portavoz no ofreció detalles, subrayando que no se trata de "un problema de agenda".

Los elogios de Trump

Un día antes, Trump había elogiado la "victoria realmente grande" de Alternativa por Alemania (AfD) en las elecciones regionales del domingo.

Este partido antimigrantes y prorruso obtuvo aproximadamente el 44% de los votos, en comparación con el 17% logrado por los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que habían gobernado la región oriental de Sajonia-Anhalt, de acuerdo con un informe del medio francés.

El triunfo de la AfD representa un verdadero sismo político en Alemania, donde la extrema derecha podría asumir el gobierno de un estado federado por primera vez desde 1945.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Berlín?
Se pospuso una llamada entre el canciller alemán y Donald Trump.

¿Por qué se suspendió la conversación?
No se aclararon los motivos, pero se aseguró que no es un problema de agenda.

¿Qué opinó Trump sobre la AfD?
Trump elogió la victoria de la AfD en las elecciones regionales como una "victoria realmente grande".

¿Qué porcentaje de votos obtuvo la AfD?
La AfD obtuvo aproximadamente el 44% de los votos en Sajonia-Anhalt.

¿Qué implicaciones tiene este triunfo?
Es un sismo político, ya que podría permitir a la extrema derecha gobernar un estado por primera vez desde 1945.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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