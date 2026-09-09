Instinct, el asistente de IA viral, ahora cuenta con su propio correo electrónico

Instinct, el asistente de inteligencia artificial que ha ganado popularidad, lanzó una nueva función que le permitirá a los usuarios tener direcciones de correo electrónico propias. Esta actualización se anunció el martes por su fundador, Noah Shinn, quien destacó que esta herramienta busca optimizar la gestión de tareas cotidianas al permitir que el asistente maneje cuentas y comunicaciones en nombre de los usuarios.

Con esta nueva función, Instinct podrá crear y gestionar cuentas sin inundar las bandejas de entrada de los usuarios. Por ejemplo, el asistente puede utilizar su correo electrónico para contactar a un restaurante sobre un pedido especial, consultar disponibilidad con un negocio o registrarse en un servicio necesario para completar una tarea.

Shinn explicó que "la idea es permitir que Instinct maneje el registro y la gestión de cuentas, facilitando así tareas que requieren interacción por correo electrónico". Esto incluye desde la creación de cuentas hasta la gestión de solicitudes de soporte.

La función promete mejorar la experiencia del usuario, ya que evita que los usuarios tengan que intervenir para iniciar sesión o proporcionar credenciales. Además, Shinn también mencionó una colaboración reciente con 1Password, que facilitará aún más el acceso a cuentas existentes.

Instinct también permitirá a los usuarios reenviar correos electrónicos al asistente cuando necesiten información específica para completar una tarea. Por ejemplo, si un usuario desea que Instinct gestione un retorno de producto, podría simplemente reenviar la confirmación de pedido a la dirección de correo de Instinct, quien se encargaría de contactar al soporte y gestionar el proceso.

El asistente podrá también ser incluido en hilos de grupo para rastrear la información intercambiada, o se le podrá enviar un hilo largo que el usuario necesite gestionar. Esto incluye preguntas sobre decisiones pendientes, tareas a realizar y otros asuntos relevantes.

Instinct se comunicará con el usuario cuando requiera su opinión, pero actuará de forma autónoma en la mayoría de los casos. Esta funcionalidad es parte de una serie de actualizaciones recientes que buscan mejorar las capacidades del asistente, que incluye una nueva función de localización y una colaboración con Stripe para ofrecer una experiencia de pago más fluida.

Los usuarios interesados en obtener su dirección de correo electrónico de Instinct podrán hacerlo a través de mail.instinct.com, donde también se han reservado algunas direcciones para los primeros usuarios.