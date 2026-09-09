Los cinco favoritos al Balón de Oro según la Inteligencia Artificial: Messi no está en la lista

FOTO: El 26 de octubre se conocerá al ganador del Balón de Oro.

Buenos Aires, 9 septiembre (NA) -- La prestigiosa revista France Football ha revelado la lista de 30 nominados para el Balón de Oro, que reconoce al mejor jugador del mundo en la última temporada. En esta ocasión, se destaca la presencia de los argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Sin embargo, la Agencia Noticias Argentinas consultó a la Inteligencia Artificial para que generara una lista con los cinco principales candidatos a obtener el premio, y sorprendentemente, ninguno de los dos argentinos figura en ella. Esto resulta notable dado que ambos jugadores tuvieron un desempeño destacado en sus respectivos clubes.

Otro nombre relevante que quedó fuera de esta lista es el del francés Ousmane Dembélé, figura del Paris Saint-Germain, quien ganó la Champions League y fue el último en recibir el Balón de Oro.

Los cinco candidatos a quedarse con el Balón de Oro según la inteligencia artificial

Harry Kane (Bayern Múnich e Inglaterra): Este delantero lidera las proyecciones gracias a un año excepcional, donde conquistó la Bota de Oro europea al marcar más de 60 goles y alzarse con la Bundesliga. Lamine Yamal (Barcelona y España): Se ha consolidado como la figura clave de la selección española campeona del mundo en 2026 y ha sido fundamental en la obtención del título de LaLiga con el Barcelona. Rodrigo Hernández (Manchester City y España): Este jugador fue crucial en la victoria mundial de España y fue reconocido como el mejor jugador de la Copa del Mundo. Kylian Mbappé (Real Madrid y Francia): A pesar de un rendimiento colectivo irregular de su equipo, Mbappé destacó con más de 50 goles en la temporada, manteniéndose en el podio de los votantes. Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra): Su actuación fue determinante con la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo y mantuvo un alto nivel en el Real Madrid.

Agencia NA