El exfiscal Ríos Artacho quedó preso por desvío de $425 millones de fondos judiciales

El exfiscal Mariano Ríos Artacho y otras cuatro personas quedaron bajo prisión preventiva por al menos 90 días, mientras avanza la investigación por una presunta asociación ilícita que habría desviado fondos judiciales durante varios años. La medida fue dispuesta tras una audiencia realizada en la sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario y alcanza a quienes, según la Fiscalía, ocupaban los principales roles dentro de la organización investigada.

El fiscal Adrián Spelta, a cargo de la investigación, aclaró que los fondos involucrados no pertenecían al Ministerio Público de la Acusación, sino que se trataba de dinero judicial depositado en cuentas del Banco Municipal. “No son las cuentas personales del MPA, sino que son las cuentas judiciales que formaban parte de causas de legajos fiscales que se habían depositado en las cuentas del Banco Municipal”, explicó.

Según Spelta, la maniobra se habría desarrollado durante aproximadamente siete años y se concretaba mediante oficios firmados por el propio fiscal. De las 148 cuentas judiciales que forman parte de la investigación, hasta el momento fueron analizadas 48, de las cuales surgieron 12 hechos delictivos. “En estos siete años se transfirieron los fondos depositados como fianza, como reparación de las víctimas o secuestrados en algún procedimiento a personas que no tenían ninguna vinculación con el hecho investigado”, detalló.

El dinero, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, salía de las cuentas judiciales y era transferido a particulares que posteriormente lo hacían circular dentro de la estructura investigada hasta llegar al fiscal responsable de la causa. Spelta estimó que, actualizados desde 2017 hasta la actualidad, los fondos involucrados alcanzan los 425 millones de pesos. “Hemos hecho una actualización de los fondos del 2017 a la actualidad de 425 millones de pesos, todo lo que salió”, precisó.

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El fiscal también explicó que una parte del dinero fue recuperada, aunque no ocurrió en todos los expedientes analizados. “De 12 causas, en nueve de ellas no se retornaron los valores, tres sí y por eso hubo varios cambios de calificación”, señaló. En cuanto a los roles, Ríos Artacho está señalado como jefe de la asociación ilícita, mientras que otras cuatro personas fueron consideradas organizadores y también quedaron privadas de su libertad.

La jefa del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, destacó la rapidez con la que se llevó adelante una investigación que calificó como compleja y que tuvo como objetivo a un exintegrante de la propia institución. “Rápidamente comenzamos con esta investigación, porque es una investigación, como recién lo manifestó la jueza, muy compleja, pero que se ha llevado prácticamente en menos de tres meses, dos meses”, afirmó.

Vranicich reconoció el impacto institucional que genera investigar y llevar a la Justicia a un exfiscal, pero sostuvo que el MPA debe actuar de la misma manera frente a cualquier sospecha de corrupción. “No nos es ajeno que es un exfiscal del Ministerio Público de la Acusación y que es un excompañero de todos”, expresó. Y agregó: “El MPA, desde el año 2023, donde yo comencé a ejercer la Fiscalía General, no tolera ni va a tolerar ningún caso de corrupción funcional”.

Finalmente, la fiscal general sostuvo que investigar a integrantes de la propia institución no implica debilitarla, sino fortalecerla. “Lejos de debilitarnos, esto nos fortalece”, afirmó Vranicich, quien remarcó que existen antecedentes de fiscales condenados y que la conducción del organismo continuará avanzando cuando existan elementos para hacerlo. “No nos tiembla la mano ni el pulso”, aseguró. Mientras tanto, Ríos Artacho y los otros cuatro imputados permanecerán en prisión preventiva durante los próximos 90 días, período en el que la Fiscalía buscará profundizar la investigación y determinar el alcance total de la presunta maniobra.

Informe de Fernando Carrafiello.