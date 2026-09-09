Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este miércoles 9 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por overcast clouds. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 16°. La humedad es del 68%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el oeste, contribuyendo a una presión atmosférica de 1014 hPa.

El clima hoy miércoles 9 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 3 m/s. La humedad seguirá en un 68%, lo que podría hacer que la sensación térmica se mantenga similar a la temperatura real. No se anticipan lluvias, por lo que se prevé un día mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe mostrarán variaciones en las temperaturas. Para el jueves 10 de septiembre, se pronostica una mínima de 13° y una máxima de 22°, con cielo nublado. El viernes 11 de septiembre, la mínima descenderá a 12° y la máxima a 20°, con posibilidad de light rain. El fin de semana, el sábado 12 de septiembre, se espera un cielo despejado con mínimas de 8° y máximas de 19°. Finalmente, el domingo 13 de septiembre, la mínima será de 7° y la máxima de 20°, manteniendo un cielo claro.