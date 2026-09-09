La última cobertura de guerra de Chiche Gelblung a los 78 años en Ucrania

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- Tras el fallecimiento del periodista Samuel "Chiche" Gelblung a los 82 años, distintos momentos icónicos de su carrera vuelven a quedar en el centro de la escena y, entre ellos, la última cobertura de guerra que realizó a los 78 años, en Ucrania, donde sostuvo que "no le tenía miedo a la noticia", aunque se cuidaba del riesgo y "no buscaba la muerte".

En marzo de 2022, a días de iniciada la invasión rusa a Ucrania, Gelblung viajó junto al camarógrafo Marcelo "Chelo" Álvarez y, antes de partir desde Buenos Aires, explicó que consideraba fundamental que los periodistas estuvieran en el lugar de los hechos: "Toda mi vida he tratado de estar donde hay que estar. Me parece que es el momento en el que los periodistas tienen que estar".

El periodista primero llegó a Polonia y desde allí intentó ingresar a Ucrania. Durante su primera jornada al aire, desde una ruta cercana a la frontera, describió la situación que encontraba a su alrededor: "Estamos yendo a otra de las fronteras, pero estamos a la vuelta de la guerra, es dramático lo que se vive acá y la situación es crítica, hay una escalada de 45 kilómetros de tanques y camiones que van hacia Kiev".

Mientras avanzaba hacia la zona limítrofe, destacó la convivencia entre la aparente normalidad de algunos lugares y la violencia que se desarrollaba a pocos kilómetros: "En el fondo son todas iguales, hoy estamos a la vuelta de la guerra y circulando por una carretera en la cual todo parece normal con camiones llevando mercadería y autos, y a 100 kilómetros se están matando, la guerra tiene muchas realidades".

El equipo también recorrió un campo de refugiados en la frontera polaco-ucraniana, donde el periodista mostró la situación de las familias que habían logrado escapar del conflicto: "Estamos en un campo con muchas personas que están refugiadas y pudieron salir de Ucrania, y en donde se ven imágenes conmovedoras con personas con chicos que buscan alimentos por cualquier parte y con una temperatura ahora de 3 grados bajo cero".

Después de varios intentos, Gelblung y Álvarez consiguieron atravesar la frontera e ingresar a territorio ucraniano. El 4 de marzo, el periodista transmitió desde Lviv, en el oeste del país, donde relató la tensión que se vivía en la ciudad ante la proximidad del toque de queda.

Sin embargo, la cobertura se interrumpió pocos días después. Gelblung explicó que las dificultades para desplazarse y el clima de desconfianza que se había instalado en la zona impedían continuar con el trabajo como estaba previsto. "Toda cámara que se prendía era un problema grave", sostuvo, y agregó: "No tenía mucho sentido seguir".

Al regresar, destacó el trabajo realizado junto a su camarógrafo: "Sin Chelo no hubiera sido posible. Los adultos tenemos la carne más curtida, pero pensá en un chico que lo arrancas de su historia y lo dejas en la nada, es desolador".

A los 78 años, volvió a ponerse frente a una zona de guerra: "Creo que hay que estar ahí, es una guerra bastante diferente, digamos. Toda mi vida traté de estar donde hay que estar. Me parece que es el momento donde los periodistas tienen que estar".