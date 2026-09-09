Chiche Gelblung y la recreación de la autopsia de un extraterrestre que sorprendió a todos

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- La trayectoria de Samuel "Chiche" Gelblung, quien falleció este miércoles a los 82 años debido a complicaciones respiratorias, está marcada por momentos icónicos. Uno de los más memorables ocurrió en 1995, cuando realizó una inusual recreación de la supuesta autopsia de un extraterrestre en su programa Memoria, con el objetivo de desmentir la veracidad de un video que circulaba sobre el caso Roswell.

La historia sobre la autopsia había llegado a la televisión argentina a través de Siglo XX Cambalache, un programa conducido por Fernando Bravo y Teté Coustarot, que presentó las imágenes de una presunta autopsia de un ser extraterrestre recuperado tras un supuesto accidente de un OVNI en Roswell, Estados Unidos.

El material había sido difundido internacionalmente por el británico Ray Santilli, quien afirmaba que se trataba de una filmación secreta de carácter militar. Las imágenes mostraban a varias personas con uniformes médicos alrededor de un cuerpo humanoide, generando gran revuelo a nivel mundial.

Ante la controversia, Gelblung decidió recrear la autopsia en su programa para demostrar que el video podía ser reproducido con recursos de televisión y efectos especiales. Para ello, la producción construyó un muñeco que imitaba al supuesto extraterrestre y diseñó una escenografía que replicaba la autopsia.

El segmento comenzó con una escena en blanco y negro, similar a la película original, hasta que Gelblung interrumpió la secuencia, revelando que se trataba de una recreación. El cuerpo fue elaborado con materiales de utilería, y para simular las vísceras que aparecían durante la intervención, se utilizaron menudos de pollo.

Al presentar el segmento, Gelblung hizo hincapié en las "prevenciones y dudas" que surgían en torno al documento del "Expediente Roswell, la autopsia de un E.T." y comentó: "Vamos a ver ahora un documento absolutamente inédito que es la otra autopsia de un E.T. y vamos a revelar algunos detalles que quizá a usted le sorprendan".

Su intención era dejar claro que una imagen podía parecer un documento real sin serlo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el episodio se consolidó en la memoria televisiva argentina como "la autopsia del extraterrestre de Chiche", hasta el punto de que Gelblung tuvo que explicar en varias ocasiones que se trató de una recreación destinada a desmentir el material original.

Por su parte, la película de Santilli fue finalmente reconocida como un fraude. En 2006, el británico admitió que el material difundido en 1995 era una reconstrucción, aunque insistió en que había existido una filmación original que se había deteriorado y que nunca pudo ser presentada públicamente.

Más de dos décadas después, en enero de 2021, Gelblung recordó la historia y compartió detalles sobre aquella producción, explicando que la recreación se había hecho con un costo considerablemente inferior al que había demandado la adquisición de los derechos del video original. También reveló que el muñeco utilizado había permanecido durante años en los pasillos de Canal 9 y que, tiempo después, el hombre que lo fabricó se puso en contacto con él para contarle que había sido el creador de la criatura.