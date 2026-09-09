Besxar lanza fábrica orbital de semiconductores con cohetes SpaceX

La startup Besxar se encuentra en la vanguardia de la innovación espacial, al desarrollar una fábrica de semiconductores orbital que utilizará cohetes de SpaceX para llevar a cabo su producción. La compañía, fundada por Ashley Pilipiszyn, ex-empleada de OpenAI, busca aprovechar las condiciones del espacio para fabricar componentes clave para la industria tecnológica.

Con el objetivo de crear semiconductores de alta calidad, Besxar ha recaudado casi $14 millones, incluyendo un financiamiento inicial de $9 millones liderado por Dauntless Ventures y Overture VC. Pilipiszyn argumenta que fabricar en el espacio puede ser más rentable que en la Tierra, donde las fábricas enfrentan grandes desafíos debido a la necesidad de crear salas limpias presurizadas para evitar la contaminación.

La empresa ha realizado con éxito pruebas iniciales utilizando dos pequeños dispositivos llamados "fabships" que fueron enviados al espacio en un lanzamiento de Starlink en julio. Estos dispositivos demostraron ser capaces de sobrevivir al lanzamiento y proteger las muestras de obleas de la contaminación, un paso crucial para su futuro desarrollo.

"Los samples volados fueron los más limpios y con menos partículas en comparación con las obleas terrestres, lo cual es fantástico para nosotros mientras escalamos", declaró Pilipiszyn a TechCrunch.

El plan de Besxar incluye continuar iterando sobre su tecnología en los próximos dos años, con el objetivo final de volar fábricas más grandes a bordo de Starship, el cohete de nueva generación de SpaceX. La startup espera que la producción de muestras de calificación le permita suministrar a los principales fabricantes de chips con obleas utilizadas en centros de datos, robots y vehículos eléctricos.

Sin embargo, Pilipiszyn también reconoció que el éxito de su proyecto depende de la capacidad de SpaceX para hacer que Starship sea operativo, así como de la competencia en el sector de lanzamientos espaciales.

La visión de Besxar es clara: "Creemos que ahora hay una capa de transporte sólida, por lo que podemos centrarnos en la capa de aplicación. Solo debemos enfocarnos en nuestra fabricación principal y llevar nuestros productos de vuelta a la Tierra al mercado lo más rápido posible".