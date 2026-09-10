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Un exabogado estadounidense culpable de intento de asesinato tras fallido ataque a su exesposa

Las cámaras de seguridad capturaron el impactante momento en que un hombre intenta dispararle a su exesposa en un restaurante, pero el arma se traba y un mesero interviene.

10/09/2026 | 12:18Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 10 septiembre (NA) -- Un exabogado de Ohio, Estados Unidos, fue declarado culpable de intento de asesinato luego de que la Justicia afirmara que intentó llevar a cabo la "ejecución pública" de su exesposa en un restaurante del centro de Toledo en abril de 2025.

El video del episodio, captado por las cámaras de seguridad, muestra cómo Matthew Exton, de 43 años, ingresa a un restaurante en el que se encontraba su exesposa e intenta dispararle a esta, sin éxito, ya que el seguro del arma estaba puesto.

En las imágenes se puede ver que un mozo logra reducir a Exton antes de que intentara disparar de nuevo, mientras que otros empleados y clientes también intervinieron.

Según informó la Fiscalía del Condado de Lucas a través de un comunicado de prensa, además de ser declarado culpable de intento de asesinato, pesan sobre Exton dos cargos de agresión con agravantes y delitos relacionados con armas.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el acusado declaró que estaba frustrado por la forma en que ella había manejado ciertos aspectos de su divorcio cuando la amenazó con una pistola Colt Defender, pero negó haber intentado dispararle.

En una sentencia que está prevista para el próximo 21 de septiembre, el hombre podría enfrentar hasta 25 años de prisión.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un exabogado intentó disparar a su exesposa en un restaurante, pero el arma se trabó.

¿Quién es el acusado?
El acusado es Matthew Exton, un exabogado de 43 años de Ohio, Estados Unidos.

¿Cuándo sucedió el incidente?
El hecho tuvo lugar en abril de 2025.

¿Dónde se produjo el ataque?
El ataque ocurrió en un restaurante del centro de Toledo, Ohio.

¿Cuál es la situación legal del acusado?
Exton fue declarado culpable de intento de asesinato y enfrenta una sentencia de hasta 25 años de prisión.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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