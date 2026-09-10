FOTO: Bomberos voluntarios hicieron sonar las sirenas por un reclamo de casi $60.000 millones.

Este jueves a las 10 de la mañana, las sirenas de los cuarteles de Bomberos Voluntarios sonaron en distintos puntos del país. Más de mil instituciones participaron de un “sirenazo” para reclamar al Gobierno nacional la transferencia de fondos establecidos por la Ley 25.054.

El reclamo no está vinculado con salarios, sino con recursos que, según denuncian desde el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, deberían haber sido distribuidos entre las instituciones y permanecen pendientes.

El monto reclamado asciende a unos $59.300 millones, correspondientes principalmente a fondos del segundo semestre de 2025.

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De dónde salen los fondos

El dinero que reclaman los bomberos no corresponde, según explicaron, a una partida presupuestaria extraordinaria del Estado.

Los recursos se generan a partir de un porcentaje de las primas de seguros y tienen un destino específico establecido por la legislación. Desde el sector sostienen que esos fondos deben ser distribuidos entre los cuarteles para garantizar su funcionamiento.

Carlos Milanesi, jefe del Consejo de Bomberos Voluntarios, explicó a Cadena 3 que el pedido apunta a que el Ministerio de Economía autorice al Ministerio de Seguridad a realizar la distribución.

“Lo que estamos solicitando es que ese dinero es necesario para el mantenimiento preventivo de los vehículos, para la capacitación”, señaló.

Advierten por el mantenimiento de las autobombas

La falta de esos recursos, según los bomberos, afecta directamente la capacidad operativa de los cuarteles.

Mantenimiento de vehículos, cambio de cubiertas y baterías, combustible y renovación de equipamiento son algunos de los gastos que habitualmente se afrontan con esos fondos.

Milanesi remarcó que muchas instituciones, especialmente las del interior del país, dependen en gran medida de esos recursos para sostener su operatividad.

“Se ve sensibilizada la situación operativa”, advirtió el representante de los bomberos.

El reclamo adquiere mayor relevancia ante la proximidad de la temporada de mayor riesgo de incendios forestales en distintas regiones del país.

También reclaman otros recursos

El planteo de los Bomberos Voluntarios no se limita a la transferencia de los fondos pendientes.

Las instituciones también solicitaron compensaciones por la asistencia que brindan ante emergencias en rutas concesionadas, ya que aseguran que ponen a disposición personal, vehículos y recursos sin recibir una contraprestación específica.

Además, reclaman el reintegro del IVA por la compra de bienes, servicios y equipamiento, y pidieron agilizar los pagos al exterior vinculados con la adquisición de vehículos de emergencia usados.

Según explicaron, los altos costos de las unidades nuevas fabricadas en el país llevan a algunos cuarteles a recurrir al mercado externo para poder incorporar vehículos.

Sin respuesta a los pedidos de audiencia

Desde el sector señalaron que ya solicitaron reuniones con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Hasta el momento, según indicaron los Bomberos Voluntarios, no obtuvieron respuesta a esos pedidos.

Mientras tanto, los cuarteles sostienen que la demora en la distribución de los fondos compromete recursos destinados a tareas básicas de prevención y respuesta ante emergencias.