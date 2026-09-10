El Palomar en alerta: inseguridad y protestas tras un ataque en una escuela

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) - La localidad bonaerense de El Palomar ha vuelto a ser noticia debido a un grave episodio de inseguridad. Un hombre resultó herido de bala en la puerta del Colegio Emaús, ubicado en la calle Santiago Brian al 900, cuando delincuentes intentaron robar a una docente.

El ataque ocurrió alrededor de las 7.00 de la mañana, coincidiendo con el ingreso de los alumnos a la escuela. Los asaltantes dispararon en tres ocasiones mientras intentaban llevar a cabo el robo. Los vecinos lograron grabar la situación con sus cámaras de seguridad.

En este contexto, el secretario de Seguridad del partido de Morón, Damián Cardoso, reconoció que en ese horario se presenta una situación de "zona liberada", ya que los delincuentes aprovechan el cambio de guardia de la Policía Bonaerense.

Durante el programa "Vamos Rivadavia", el periodista Gonzalo Bañez transmitió la preocupación de los vecinos respecto a la ola de robos matutinos, especialmente entre las 7.00 y las 8.00. Según explicaron las comisarías a los habitantes de la zona, los ladrones suelen actuar en esos momentos, cuando las patrullas regresan a las seccionales para que los nuevos agentes tomen el control de los vehículos y el servicio.

"Sí, ese es un fenómeno que se produce con el comando de patrullas", admitió Cardoso, quien además explicó: "Nosotros lo hemos modificado hace siete meses. Esto era un dato real, pero hemos estado trabajando para que no sea aprovechado".

El periodista Bañez destacó que "es una locura" que en ciertos horarios no haya control en las calles, a lo que el secretario de Seguridad reiteró que la situación ya ha sido abordada.

"En Morón hemos estado trabajando durante un mes en la creación de una nueva Policía municipal, que contará con chalecos antibalas, armas de baja letalidad, nuevos vehículos y una capacitación adecuada. Esto nos permitirá incrementar el número de agentes en el distrito y mejorar el control del territorio, buscando prevenir situaciones tan lamentables como la de hoy, que no son exclusivas de Morón", afirmó Cardoso.

Por otra parte, los vecinos de El Palomar han decidido organizar una marcha en demanda de mayor seguridad. La movilización está programada para el sábado 12 de septiembre a las 10.00 horas, en el cruce de la Avenida Capitán Claudio Rosales y Marcos de Alarcón (Colectora Sur Acceso Oeste).

El secretario de Seguridad concluyó: "Hemos revertido la situación. Las estadísticas indican un descenso significativo. Hemos logrado reducir en un 30% los robos a mano armada, lo que evita que los vecinos sean víctimas fatales. Para nosotros, las estadísticas son solo un indicador de que estamos avanzando, aunque continuamos redoblando esfuerzos para mejorar cada día, sin que esto nos exima de enfrentar estos hechos que amenazan la vida y la seguridad de nuestros ciudadanos".