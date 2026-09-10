Tomás Mondino, el campeón argentino que sueña con una medalla en los Suramericanos

Con 21 años y un presente que lo encuentra como uno de los referentes de la velocidad argentina, Tomás Mondino se prepara para uno de los desafíos más especiales de su carrera. El atleta nacido en Rafaela competirá en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con la ilusión de pelear por una medalla y representar al país ante su gente.

Mondino llega a la competencia después de consagrarse campeón argentino U23 en los 100 metros llanos y será uno de los representantes argentinos en las pruebas de velocidad que se desarrollarán en la renovada pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Santa Fe.

Los Juegos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

La emoción de competir en casa

Para Mondino, la posibilidad de disputar un torneo de esta magnitud en Santa Fe tiene un significado especial. Ya tuvo la experiencia de competir con público en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, donde consiguió las medallas de oro en los 100 y 200 metros.

“Que los Juegos Suramericanos sean en Argentina es un logro muy grande para nuestro país y para todos sus atletas. En lo personal, que se hagan en Santa Fe, que es mi provincia, lo siento como un logro más grande todavía”, expresó, en declaraciones reproducidas por la organización del evento.

Ahora espera volver a sentir ese acompañamiento en la capital provincial, esta vez en un escenario renovado. “Espero que esta vez en Santa Fe, con el nuevo CARD remodelado, la nueva pista y el nuevo escenario, el público se acerque para poder llenar las gradas nuevamente”, sostuvo.

Una nueva pista para el futuro del atletismo

Más allá de la competencia, Mondino pone el foco en lo que quedará después de los Juegos. La nueva infraestructura del CARD representa, para el velocista, una oportunidad concreta para fortalecer el desarrollo del atletismo argentino.

“Queda un legado muy grande. Santa Fe no recibe una competencia así desde principios de los ’80 y va a quedar una infraestructura muy grande para desarrollar el atletismo”, destacó.

En esa línea, valoró las obras que se realizaron en las distintas sedes y especialmente la incorporación de equipamiento y tecnología para el alto rendimiento.

“Todo lo que genere infraestructura va a generar desarrollo para el atletismo en un futuro. Tener más atletas significa tener un mayor nivel y, a la vez, tener más gente entrenando ayuda a que menos gente esté en la calle dando vueltas y que más gente esté haciendo deporte”, reflexionó.

Para el velocista, contar con una pista de estas características también puede generar mejores condiciones para quienes buscan mejorar sus marcas.

“La infraestructura de última generación es fundamental para generar nuevas marcas. Más para nosotros, que somos deportes de tiempo y marca, tener buenas condiciones, un buen clima y buen nivel de competición es clave para seguir creciendo”, explicó.

Un desafío frente a su gente

Con la competencia cada vez más cerca, el objetivo deportivo está claro: representar a Argentina de la mejor manera y buscar un lugar en el podio. Pero para Mondino, la experiencia también tendrá un valor que excede el resultado.

“Que vengan a vernos y apoyarnos porque para nosotros es un gran placer poder estar en nuestra ciudad y en nuestro país. Queremos representarlos de la mejor manera y ver esas gradas llenas también nos llena de orgullo y de motivación”, afirmó.

El rafaelino también confía en que el impacto de los Juegos pueda alcanzar a quienes todavía no encontraron un deporte al cual dedicarse. “Vivir esa experiencia va a generar que muchos se decidan y empiecen a hacer deporte, a salir a correr, a ir a un gimnasio y a hacer actividades que en definitiva salva vidas”, indicó.