Marina Calabró recordó la insólita obsesión de Chiche Gelblung por un juguete infantil

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- La muerte del legendario conductor Samuel "Chiche" Gelblung generó una ola de reacciones en el ámbito periodístico y entre aquellos que lamentaron su partida. Entre ellos, la periodista Marina Calabró recordó con humor una anécdota singular que vivió mientras trabajaba junto a él.

Durante una charla con Mario Pergolini en su programa Otro día perdido (El Trece), la conductora rememoró su experiencia en "Las doce y Chiche", un programa que se emitía en Canal 9 y que, según ella, fue un "fracaso" del que aprendió "un montón".

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Marina destacó que Gelblung era un "todoterreno", capaz de desempeñarse como editor en revistas como Gente y también como productor. "Era un cascarrabias con onda", comentó, recordando que siempre esperaba lo mejor de su equipo y tenía un agudo sentido periodístico. "Nos mandaba a las 8 de la mañana al Congreso de la Nación a hacer guardia para preguntar a los diputados qué iban a hacer, pero no llegaban a esa hora... aunque yo tenía que estar ahí", relató.

La periodista también compartió una frase que la marcó: "Él siempre decía: '¿Por qué la gente vería esto?'", lo que reflejaba su obsesión por conectar con el público y entender sus intereses.

La insólita anécdota de Chiche: estaba obsesionado con un Tamagotchi

Uno de los aspectos más inesperados que Marina reveló sobre Gelblung fue su peculiar fascinación por un juguete de los años 90: "Me pareció genial y muy divertido que, en la época en que trabajé con él, estaba obsesionado con un tamagotchi", contó.

Este juguete, que funcionaba como una mascota virtual que requería cuidados, ocupaba gran parte de la atención del conductor. "De repente, pasaba algo con el tamagotchi que le pedía que le limpiara las necesidades o que le diera de comer, y él podía estar hablando con el Presidente de la Nación, pero interrumpía todo para atenderlo", recordó entre risas.

El día en que su tamagotchi 'falleció', Gelblung suspendió la reunión de producción, lo que generó un gran alboroto. "Estaba devastado el día que se le murió el tamagotchi", rememoró Marina, quien también señaló que su dedicación hacia el juguete era notable, considerándolo "una injusticia" que no pudiera haberlo cuidado más tiempo.

Para finalizar, Marina resumió su experiencia con cariño, afirmando: "El mejor productor periodístico con el que trabajé".