Dos series basadas en libros argentinos que llegan a Netflix y Amazon Prime Video
Ambas producciones llevan a la pantalla historias atravesadas por el misterio, los secretos familiares y crímenes del pasado.
10/09/2026 | 11:20Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Mercedes Morán en “Mis muertos tristes”.
Dos series basadas en libros de escritoras argentinas llegan próximamente a las plataformas de streaming. “Mis muertos tristes” se estrena el 24 de septiembre en Netflix y es una miniserie de cuatro episodios basada en los cuentos de Mariana Enríquez. La dirección está a cargo del cineasta Pablo Larraín, conocido por películas como Spencer y María Callas.
La producción está protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Carolina Ramírez y Carlos Portaluppi. La historia sigue a Ema, una médica jubilada que puede ver y escuchar a los muertos. Mientras atraviesa el reciente fallecimiento de su madre, la llegada inesperada de su sobrina —que comparte el mismo don— y el asesinato de tres adolescentes en el barrio Piedrabuena desatan un fenómeno que rompe el límite entre vivos y muertos.
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La serie aborda además entornos atravesados por la pobreza, la violencia y el abandono, con una ciudad marcada por las desigualdades sociales. A lo largo de sus cuatro episodios, la historia combina el terror sobrenatural con secretos y culpas familiares que permanecieron ocultos durante años.
Por otra parte, “Catedrales” llegará a Amazon Prime Video el 16 de septiembre. La miniserie chilena, de seis episodios, está basada en la novela de Claudia Piñeiro y tiene como protagonistas a Alfredo Castro y Paulina García. La producción está a cargo de Fabiana Tiscornia junto a Pablo Cullel, Sebastián Ortega y Santiago López.
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La historia gira alrededor de la familia Sardá y de un crimen ocurrido en 1986. Ana, la hija mayor, aparece desmembrada y quemada en un terreno baldío, pero el caso termina cerrado sin que se encuentre a los responsables. Años después, los secretos familiares, las relaciones prohibidas y las mentiras vinculadas al asesinato vuelven a ocupar el centro de la historia.
La trama se traslada a 2018, cuando Lía regresa a Chile para acompañar a su padre durante sus últimos días. Allí recibe un pedido que vuelve a abrir la investigación sobre la muerte de su hermana Ana. A partir de ese momento, la serie reconstruye lo ocurrido y expone culpas y situaciones que la familia mantuvo ocultas durante décadas, además de poner bajo la lupa el peso de la religión y las decisiones tomadas alrededor del crimen.
Lectura rápida
¿Qué series se estrenan próximamente? Dos series basadas en libros de escritoras argentinas: “Mis muertos tristes” en Netflix y “Catedrales” en Amazon Prime Video.
¿Quién es la autora de “Mis muertos tristes”? La serie está basada en los cuentos de Mariana Enríquez.
¿Cuándo se estrena “Catedrales”? La miniserie “Catedrales” se estrena el 16 de septiembre.
¿Dónde se desarrolla la trama de “Catedrales”? La historia gira en torno a la familia Sardá y un crimen ocurrido en Chile.
¿Por qué es relevante “Mis muertos tristes”? La serie aborda temas como la pobreza, la violencia y el terror sobrenatural, además de secretos familiares.