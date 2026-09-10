Dos series basadas en libros argentinos que llegan a Netflix y Amazon Prime Video

Por Susana Manzelli

Dos series basadas en libros de escritoras argentinas llegan próximamente a las plataformas de streaming. “Mis muertos tristes” se estrena el 24 de septiembre en Netflix y es una miniserie de cuatro episodios basada en los cuentos de Mariana Enríquez. La dirección está a cargo del cineasta Pablo Larraín, conocido por películas como Spencer y María Callas.

La producción está protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Carolina Ramírez y Carlos Portaluppi. La historia sigue a Ema, una médica jubilada que puede ver y escuchar a los muertos. Mientras atraviesa el reciente fallecimiento de su madre, la llegada inesperada de su sobrina —que comparte el mismo don— y el asesinato de tres adolescentes en el barrio Piedrabuena desatan un fenómeno que rompe el límite entre vivos y muertos.

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La serie aborda además entornos atravesados por la pobreza, la violencia y el abandono, con una ciudad marcada por las desigualdades sociales. A lo largo de sus cuatro episodios, la historia combina el terror sobrenatural con secretos y culpas familiares que permanecieron ocultos durante años.

Por otra parte, “Catedrales” llegará a Amazon Prime Video el 16 de septiembre. La miniserie chilena, de seis episodios, está basada en la novela de Claudia Piñeiro y tiene como protagonistas a Alfredo Castro y Paulina García. La producción está a cargo de Fabiana Tiscornia junto a Pablo Cullel, Sebastián Ortega y Santiago López.

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La historia gira alrededor de la familia Sardá y de un crimen ocurrido en 1986. Ana, la hija mayor, aparece desmembrada y quemada en un terreno baldío, pero el caso termina cerrado sin que se encuentre a los responsables. Años después, los secretos familiares, las relaciones prohibidas y las mentiras vinculadas al asesinato vuelven a ocupar el centro de la historia.

La trama se traslada a 2018, cuando Lía regresa a Chile para acompañar a su padre durante sus últimos días. Allí recibe un pedido que vuelve a abrir la investigación sobre la muerte de su hermana Ana. A partir de ese momento, la serie reconstruye lo ocurrido y expone culpas y situaciones que la familia mantuvo ocultas durante décadas, además de poner bajo la lupa el peso de la religión y las decisiones tomadas alrededor del crimen.