La nueva vida de Uma, la hija de Amalia Granata y "el Ogro" Fabbiani

Con 18 años recién cumplidos, Uma Granata atraviesa una etapa de profundos cambios y definiciones. Alejada de los escándalos mediáticos que marcaron la exposición de sus padres —Amalia Granata y Cristian "Ogro" Fabbiani—, la joven completó la secundaria y ya da pasos firmes tanto en el ámbito deportivo como en el profesional.

En el campo de juego, el 2025 marcó un hito en su carrera: logró el ascenso e ingreso a la Primera División del club San Carlos en hockey.

Pese a haber enfrentado diversas lesiones a lo largo de la temporada que pusieron a prueba su rendimiento, logró afianzarse en el equipo titular a fuerza de perseverancia y disciplina.

En el plano académico y laboral, la joven empieza a orientar su futuro hacia el periodismo deportivo, una disciplina que le permitirá unir sus dos pasiones.

La noticia fue confirmada de manera indirecta por su propio padre, actual director técnico del FK Vardar Skopje, quien celebró en redes sociales los avances de su hija: “Se vienen cosas lindas en tu carrera como periodista y en tu deporte que tanto amas”.

La búsqueda de una identidad independiente ha sido una constante en su vida. A los 15 años decidió adoptar públicamente el apellido materno en sus perfiles digitales por sentirse más identificada con él.

En paralelo, y tras años de distanciamiento, logró reestructurar el vínculo con Fabbiani, alcanzando una madurez familiar que acompaña su transición a la vida adulta.

Con el respaldo de una crianza basada en la libertad de elección, Uma se perfila como una figura propia dentro del ámbito deportivo y comunicacional.

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