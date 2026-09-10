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El juicio por la desaparición de Loan Peña avanza con la declaración del ex comisario Walter Maciel

En el juicio por la desaparición de Loan Peña, el ex comisario Walter Maciel se presenta a declarar, tras las testimoniales de Laudelina y Antonio Benítez, que aportaron datos clave a la causa.

10/09/2026 | 08:33Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) – Este jueves se reanuda el juicio oral y público por la desaparición de Loan Peña, con la esperada declaración del ex comisario Walter Maciel. Hasta el momento, ya han prestado testimonio en la causa principal Laudelina y su ex pareja, Antonio Benítez.

La audiencia se llevará a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, donde Maciel, acusado de presunta sustracción y ocultamiento del niño, se presentará ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

El ex comisario de 9 de Julio había sido el único implicado que había anticipado su declaración, aunque otros dos acusados, la tía de Loan y Benítez, decidieron romper el pacto de silencio y testificar antes.

Se esperaba que en esta jornada también declararan Yamila Candida Alegre, policía de la provincia, y Alicia Esther Axson, enfermera que atendió a la acusada María Victoria Caillava la noche de la desaparición del menor. Sin embargo, el Tribunal ha decidido postergar sus testimonios hasta nuevo aviso.

Las últimas audiencias han sido cruciales, con testimoniales que aportaron información relevante al caso. Laudelina, quien fue la primera en declarar, lloró durante tres horas, pidió perdón y reconstruyó los hechos relacionados con la desaparición.

Por su parte, Benítez, quien se presentó ante el tribunal este miércoles, hizo acusaciones contra Carlos Pérez y Caillava, y reveló que tuvo una amante, sugiriendo que Laudelina tiene conocimiento de la verdad sobre lo sucedido: "Creo que sabe la verdad. Para mí dijo la verdad cuando mencionó el accidente en la ciudad de Corrientes".

Agencia NA

[Fuente: Noticias Argentinas]

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