Estudiantes empató de local ante Corinthians en la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores

FOTO: "El Pincha" no pudo imponerse y deberá definir la serie en Brasil.

Estudiantes empató este miércoles a la noche como local 1 a 1 contra Corinthians en la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores y ahora deberá viajar a Brasil a buscar la clasificación a semifinales.

Alexis Castro, a los 3 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para el elenco platense, mientras que Kaio César, a los 3 del complemento, igualó para la visita, tras una asistencia del argentino Rodrigo Garro.

En el trámite del partido, Estudiantes mereció más y tuvo chances claras, especialmente en el segundo tiempo.

Sin embargo, gracias a la buena actuación de Souza en el arco, se tuvo que conformar con un empate y ahora deberá buscar la llave a las semifinales en Brasil.

El partido de vuelta se jugará en el Neo Química Arena de São Paulo, el próximo miércoles 16 de septiembre, a las 21.30, y, en caso de persistir la igualdad en el global, la serie se definirá por penales.