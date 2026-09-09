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Estudiantes empató de local ante Corinthians en la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores

Fue 1-1 en La Plata. Alexis Castro puso en ventaja al “Pincha”. Kaio César igualó para la visita. La revancha se jugará el próximo miércoles en Brasil.

09/09/2026 | 23:46Redacción Cadena 3

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FOTO: "El Pincha" no pudo imponerse y deberá definir la serie en Brasil.

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Estudiantes empató este miércoles a la noche como local 1 a 1 contra Corinthians en la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores y ahora deberá viajar a Brasil a buscar la clasificación a semifinales.

Alexis Castro, a los 3 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para el elenco platense, mientras que Kaio César, a los 3 del complemento, igualó para la visita, tras una asistencia del argentino Rodrigo Garro.

En el trámite del partido, Estudiantes mereció más y tuvo chances claras, especialmente en el segundo tiempo.

Sin embargo, gracias a la buena actuación de Souza en el arco, se tuvo que conformar con un empate y ahora deberá buscar la llave a las semifinales en Brasil.

El partido de vuelta se jugará en el Neo Química Arena de São Paulo, el próximo miércoles 16 de septiembre, a las 21.30, y, en caso de persistir la igualdad en el global, la serie se definirá por penales.

Lectura rápida

¿Qué resultado obtuvo Estudiantes en el partido contra Corinthians? Estudiantes empató 1 a 1 contra Corinthians.

¿Quién anotó los goles del partido? Alexis Castro anotó para Estudiantes y Kaio César para Corinthians.

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta? El partido de vuelta se jugará el miércoles 16 de septiembre.

¿Dónde se llevará a cabo el partido de vuelta? El partido de vuelta se jugará en el Neo Química Arena de São Paulo.

¿Qué sucederá si persiste la igualdad en el global? Si persiste la igualdad en el global, la serie se definirá por penales.

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