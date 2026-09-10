Clima en Salta: cómo estará el tiempo este jueves 10 de septiembre

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No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en

Ahora

En este momento, el cielo ense presenta con un estado de. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 70%, lo que genera un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica es de 1015 hPa.

El clima hoy jueves 10 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 23°. Las condiciones meteorológicas serán favorables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y la visibilidad seguirá siendo excelente. El viento podría variar ligeramente, pero no se anticipan lluvias ni cambios bruscos en el clima.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará algunas variaciones. El viernes 11 de septiembre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 12 de septiembre, la temperatura mínima descenderá a 10° y la máxima será de 15°, con probabilidad de. El domingo 13 de septiembre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 12°, con condiciones similares de lluvia. Para el lunes 14 de septiembre, se espera una mínima de 5° y una máxima de 19°, con algunas nubes. Finalmente, el martes 15 de septiembre, el clima mejorará con una mínima de 9° y una máxima de 23°, y cielo despejado.