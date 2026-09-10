Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves 10 de septiembre

FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre

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No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con nubes dispersas. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 14°. La humedad es del 75%, la visibilidad alcanza los 10,000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el este.

El clima hoy jueves 10 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. Las condiciones del viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 11 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. El sábado 12 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 8° y 20°, con cielo despejado. El domingo 13 de septiembre, se espera una mínima de 7° y una máxima de 20°, también con cielo despejado. Finalmente, el lunes 14 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 23°, con cielo mayormente despejado.