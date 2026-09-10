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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves 10 de septiembre

Este jueves 10 de septiembre, Santa Fe presentará temperaturas que oscilarán entre 12° y 24°. El cielo estará parcialmente nublado y se espera una leve brisa del este.

10/09/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con nubes dispersas. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 14°. La humedad es del 75%, la visibilidad alcanza los 10,000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el este.

El clima hoy jueves 10 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. Las condiciones del viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 11 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. El sábado 12 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 8° y 20°, con cielo despejado. El domingo 13 de septiembre, se espera una mínima de 7° y una máxima de 20°, también con cielo despejado. Finalmente, el lunes 14 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 23°, con cielo mayormente despejado.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera hoy en Santa Fe?
Se anticipa un día con temperaturas entre 12° y 24°, con cielo parcialmente nublado.

¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 14° con una sensación térmica de 14°.

¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se esperan temperaturas que oscilarán entre 8° y 24°, con algunas lluvias ligeras el viernes.

¿Qué condiciones de viento se prevén?
El viento será suave, con ráfagas que no superarán los 5 m/s.

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