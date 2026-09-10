Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 10 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de clear sky, con una temperatura actual de 15° y una sensación térmica de 14°. La humedad se encuentra en un 63%, lo que proporciona un ambiente fresco y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 4.63 m/s desde el norte.

El clima hoy jueves 10 de septiembre

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, y la humedad en el ambiente contribuirá a una sensación de frescura. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán presentan variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el viernes 11 de septiembre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 25° con light rain. El sábado 12, la mínima será de 12° y la máxima de 19°, con overcast clouds. El domingo 13, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 14° con light rain. Para el lunes 14, se espera una mínima de 7° y una máxima de 23° con broken clouds. Finalmente, el martes 15, la mínima será de 11° y la máxima de 26° con clear sky.