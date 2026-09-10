En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 10 de septiembre

Este jueves 10 de septiembre, Tucumán presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 11° y 23°. La humedad se mantendrá en un 63%, y el cielo estará despejado durante la jornada.

10/09/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de clear sky, con una temperatura actual de 15° y una sensación térmica de 14°. La humedad se encuentra en un 63%, lo que proporciona un ambiente fresco y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 4.63 m/s desde el norte.

El clima hoy jueves 10 de septiembre

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, y la humedad en el ambiente contribuirá a una sensación de frescura. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán presentan variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el viernes 11 de septiembre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 25° con light rain. El sábado 12, la mínima será de 12° y la máxima de 19°, con overcast clouds. El domingo 13, se anticipa una mínima de y una máxima de 14° con light rain. Para el lunes 14, se espera una mínima de y una máxima de 23° con broken clouds. Finalmente, el martes 15, la mínima será de 11° y la máxima de 26° con clear sky.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf