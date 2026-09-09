Simeone destaca a Julián Álvarez tras la caída del Atlético frente al Liverpool en Champions

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) - El director técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, expresó su admiración por Julián Álvarez tras la derrota ante el Liverpool, donde el jugador argentino brindó una destacada asistencia. Este reconocimiento llega en un momento delicado, dado que algunos hinchas del equipo español han criticado al delantero por su deseo de dejar la institución.

En la rueda de prensa posterior al encuentro en Anfield, Simeone comentó sobre el rendimiento de Julián: "Su partido fue muy bueno, se hizo cargo de la pelota todo el tiempo, del minuto uno al 90". El jugador fue titular y disputó todo el encuentro ante el equipo inglés, donde, a los 17 minutos, condujo el balón desde su propio campo y asistió a Marco Llorente, quien abrió el marcador para el Atlético. Sin embargo, el Liverpool logró igualar el partido a los 40 minutos con un gol de Dominik Szoboszlai, y posteriormente, en la segunda mitad, Alexis Mac Allister anotó un golazo que selló la victoria para los ingleses.

Previo al partido, Simeone había insinuado que no veía a Julián Álvarez en su mejor forma y que, por ello, no iniciaría como titular. Sin embargo, el Cholo sorprendió al incluirlo en el once inicial y mantenerlo durante todo el partido. "Me levanté por la mañana, hablé con él, le vi bien y por suerte hizo el partido que esperaba", aseguró el exentrenador de River, Estudiantes y Racing, entre otros.

En cuanto a la defensa, donde actualmente juega Cuti Romero, Simeone hizo una autocrítica respecto al desempeño del equipo, señalando: "Nos están haciendo muchos goles. En Bilbao tres, en Sevilla uno, el Villarreal nos hizo dos y hoy el Liverpool otros dos. Eso pasa por el equipo, tenemos que trabajar, aunque estamos en construcción por más que a alguno no le guste escucharlo".

Finalmente, el técnico argentino reflexionó: "El equipo dio todo, hizo un partido importante, está queriendo crecer y tenemos que aceptar los detalles que nos hacen no valorar todo lo que se hizo bueno. La derrota anula toda esa parte positiva que el equipo tuvo".