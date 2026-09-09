Banfield avanza a semifinales de la Copa Argentina tras vencer a Deportivo Riestra por penales

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) – Banfield mostró un mejor desempeño que su oponente a lo largo de gran parte del encuentro, aunque tuvo que esperar a la tanda de penales para sellar su clasificación, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario contra Deportivo Riestra y ganar 7-6 en la definición desde los doce pasos, en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el partido se llevó a cabo en el estadio Alfredo Beranger de Temperley, donde el equipo de Riestra se adelantó en el marcador a los 45 minutos del primer tiempo gracias al gol del carrilero Ángel Stringa, mientras que el volante Tomás Adoryan logró empatar a los cinco minutos de la segunda mitad.

En la serie de penales, el arquero Diego "Ruso" Rodríguez se convirtió en el protagonista al detener el penal ejecutado por el defensor Carlos Quintana. La tanda fue notable por la efectividad de los pateadores: para Banfield anotaron los delanteros Alexander Machado y Federico Anselmo, el volante Favio Álvarez, el defensor Nicolás Meriano, el propio Rodríguez, el mediocampista Tomás Adoryan y el defensor Brandon Oviedo.

Por el lado de Riestra, marcaron desde el punto penal los defensores Mariano Bracamonte y Facundo Miño, así como los atacantes Nicolás Benegas y Tomás González, el volante Milton Céliz y el lateral Pedro Ramírez.

Con este triunfo, Banfield avanza a las semifinales de la copa nacional, donde se enfrentará al ganador del cruce entre Racing y Boca, cuyo partido en cuartos está pendiente debido a una denuncia por inclusión indebida presentada por Vélez, con fecha y horario aún por confirmar.

Durante el primer tiempo, el encuentro fue equilibrado y lleno de oportunidades para ambos equipos, aunque Banfield mostró una clara superioridad en la cantidad de llegadas. Riestra, en cambio, logró marcar en una de sus pocas incursiones en el área rival.

La primera oportunidad del partido llegó para Banfield a los tres minutos, cuando el mediocampista Lautaro Gómez intentó un remate desde lejos, que fue atrapado por el arquero Marino Arzamendia.

Dos minutos después, un centro al segundo palo fue controlado por el delantero Anthony Alonso, pero el defensor Ignacio Gariglio no pudo convertir. A los 11 minutos, un error del central Nicolás Meriano dejó a Alexander Díaz con una oportunidad que no sorprendió a Rodríguez.

En el minuto 18, un centro del carrilero Santiago López García encontró a Adoryan, cuyo disparo fue bloqueado y resultó en un córner. En ese tiro de esquina, Gómez probó suerte con un remate olímpico que Arzamendia pudo desviar.

La mejor oportunidad del primer tiempo llegó a los 43 minutos, cuando Gómez buscó el ángulo con un potente zurdazo, pero Arzamendia salvó de manera impresionante. En tiempo de descuento, un pelotazo al área fue cabeceado por Alonso y finalizó en gol de Stringa, quien abrió el marcador.

En la segunda mitad, Banfield continuó dominando y rápidamente logró el empate. A los cinco minutos, el delantero Alexander Machado bajó un balón para que Adoryan, con una acrobacia, anotara el 1-1.

A los 13 minutos, Gómez desbordó por la derecha y asistió a Brandon Oviedo, cuyo remate fue débil y fácil para Arzamendia. Un minuto después, Adoryan disparó al arco, pero el arquero lo detuvo.

Deportivo Riestra no generó peligro en el segundo tiempo hasta los 18 minutos, con un remate de Obredor que se fue cerca del palo. A los 32 minutos, Álvarez tuvo una buena chance, pero su tiro se fue elevado. Diez minutos después, González remató cruzado, pero el "Ruso" Rodríguez realizó una gran atajada.