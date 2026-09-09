Crisis en Automattic: la junta directiva obliga a su CEO Matt Mullenweg a tomar una licencia

Matt Mullenweg, fundador y CEO de Automattic, conocido por ser la empresa madre de WordPress.com, fue obligado a entrar en una licencia por su junta directiva, un movimiento que él considera en contra de su voluntad, según un mensaje de Slack visto por TechCrunch.

El miércoles por la mañana, Mullenweg publicó en un canal de Slack visible para todos los empleados que el director financiero de la empresa, Mark Davies, había "conspirado" con otros miembros de la junta, incluyendo a Ann Dunwoody, Toni Schneider y Sue Decker, para votar a favor de su licencia remunerada.

En su mensaje, Mullenweg afirmó: "No podré asistir a la reunión mañana. @Mark Davies ha conspirado con @Ann Dunwoody, @Toni y @Sue Decker a mis espaldas y votaron para ponerme en una licencia remunerada. Yo voté en contra de eso. Les deseo lo mejor a Mark y a todos ustedes. Para aclarar, @Mark Davies fue votado como CEO interino. Recibí la resolución 50 minutos antes del inicio de la reunión y pedí repetidamente tiempo para revisarla con un abogado independiente, incluso unas horas, lo cual fue denegado".

Un mensaje de Slack enviado a la comunidad de WordPress.org por la directora ejecutiva del proyecto, Mary Hubbard, también confirmó el cambio de estatus de Mullenweg en la empresa comercial. Sin embargo, Hubbard aseguró que WordPress.org no se vería afectado. "Matt sigue siendo el líder del proyecto WordPress y yo continúo como directora ejecutiva de WordPress. Nuestros equipos, prioridades y trabajos continúan según lo planeado", escribió.

El mensaje de Mullenweg no aclaró por qué la junta de Automattic tomó esta decisión. Fuentes informaron a 404 Media, que fue el primero en informar sobre la noticia, que Schneider, ex CEO de Automattic de 2006 a 2014, confirmó que la acción fue iniciada por la junta. Davies también comunicó a los empleados en el canal de Slack que Mullenweg permanecía en la junta directiva.

En una declaración por correo electrónico a TechCrunch, Automattic confirmó que Mullenweg estaba de licencia. "Matt Mullenweg está actualmente de licencia de Automattic", se indicó en el correo. "Mark Davies, el CFO de Automattic, liderará la empresa como CEO interino. La junta tiene plena confianza en el liderazgo de Mark y en la capacidad del equipo para ejecutar las prioridades de la empresa".

Automattic, que posee otras marcas como Tumblr, WooCommerce y Pocket Casts, fue fundada por Mullenweg en 2003 tras co-crear el popular sistema de gestión de contenido de código abierto WordPress.

En los últimos años, Mullenweg y la empresa se han visto envueltos en demandas y controversias. La compañía se encuentra en una prolongada batalla legal con WP Engine, un competidor de alojamiento web de WordPress. La demanda siguió a las acusaciones de Mullenweg de que WP Engine estaba beneficiándose del proyecto de código abierto WordPress sin contribuir a la comunidad, y exigió que pagara el 8% de sus ingresos brutos mensuales como tarifa de regalías por el uso de la marca WordPress.

WP Engine demandó en octubre de 2024, y acusó a Automattic y Mullenweg de difamación y abuso de poder. Automattic presentó contrademandas el año pasado. En febrero, WP Engine afirmó que Automattic tenía la intención de apuntar a 10 competidores más con reclamos de regalías.

Las tensiones se volvieron tan altas bajo el liderazgo de Mullenweg que él dijo a los empleados en 2024 que renunciaran, con indemnización, si no estaban de acuerdo con él, y 159 lo hicieron.

El año pasado, Mullenweg también amenazó con desactivar las cuentas de varios miembros de la comunidad de WordPress.org, después de que dos de ellos dijeran que planeaban liderar una nueva versión bifurcada del proyecto de código abierto WordPress.

En abril de 2025, la empresa despidió al 16% de su personal. Los recortes incluyeron a algunos empleados de larga data que habían estado con la compañía durante más de una década, informaron fuentes a TechCrunch.

Algunos exalumnos han estado preguntando a los empleados actuales cómo se sienten sobre la noticia, según una fuente que habló con TechCrunch. Algunos empleados dijeron que estaban "ecstatizados" o "aliviados", pero otros tenían emociones encontradas porque el movimiento crea más inestabilidad.

No está claro por qué la junta de la compañía tomó esta decisión en este momento. Una persona especuló que el momento podría estar relacionado con el viaje anual de Mullenweg al festival Burning Man, después del cual tiende a regresar "con ideas". Este año, el festival terminó el 7 de septiembre.

Mullenweg no respondió de inmediato a nuestra solicitud de comentarios.