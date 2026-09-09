Advertencia a Netanyahu sobre los atentados de Hamás: Revelaciones impactantes

Buenos Aires, 9 septiembre (NA) — El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue alertado sobre los ataques del 7 de octubre de 2023 por el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, aproximadamente diez días antes de que ocurrieran. Esta información fue revelada por una investigación del diario israelí Haaretz.

Según la agencia Noticias Argentinas, la oficina de Netanyahu desestimó la acusación, aunque esta evidencia pone en duda su defensa, ya que el primer ministro había declarado recientemente que el ataque podría haberse evitado si las autoridades de inteligencia y militares lo hubieran alertado aquella madrugada.

La investigación se basa en múltiples fuentes de Israel y otros países, incluyendo altos funcionarios, grabaciones, documentos internos y correspondencia que documentan una conversación telefónica de aproximadamente 45 minutos a finales de septiembre. Durante esta llamada, Bin Zayed advirtió a Netanyahu sobre los ataques que resultaron en miles de muertes, con el objetivo de desestabilizar la región y afectar las relaciones entre Israel y los países árabes, establecidas por los Acuerdos de Abraham.

La conversación también incluyó a un asesor cercano de Bin Zayed, un palestino con contactos en la Franja de Gaza, quien destacó la necesidad de tomar la advertencia "en serio". Además, recomendó aliviar la presión económica sobre Gaza y reducir las tensiones en Cisjordania para prevenir una escalada.

De acuerdo con el relato, Netanyahu reaccionó de manera tranquila y comentó que Hamás, liderado por Yahya Sinwar en ese momento, estaba más enfocado en Cisjordania, asegurando que Israel estaba "preparado para cualquier escenario".

La oficina del primer ministro israelí negó el 8 de septiembre de 2026 que tal conversación haya tenido lugar, tildando las afirmaciones del periódico de "puras mentiras".

Asimismo, la investigación incluyó declaraciones de un ex alto funcionario del servicio de seguridad interior israelí, el Shin Bet, quien afirmó que la advertencia de Bin Zayed no condujo a acciones concretas, a pesar de que algunos responsables de seguridad abogaban por medidas preventivas contra Hamás.

Finalmente, esta publicación ha reavivado el debate sobre las responsabilidades políticas en torno al ataque del 7 de octubre de 2023, cuando militantes de Hamás mataron a 1.221 personas en Israel y secuestraron a 251 más, según cifras israelíes. Este ataque desencadenó una guerra en Gaza, donde la campaña militar israelí ha resultado en más de 73.600 muertos, según las autoridades sanitarias del enclave controladas por Hamás.