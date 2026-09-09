FOTO: El abogado de Lotocki sostiene que Zárate no tenía problemas cardíacos en estudios previos

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- El abogado del cirujano Aníbal Lotocki, quien enfrenta acusaciones por la muerte de Cristian Zárate durante una intervención quirúrgica en abril de 2021, afirmó que "el prequirúrgico no decía nada" sobre la salud del paciente, ya que no había registro alguno de complicaciones.

"El cardiólogo no hizo ninguna observación de corazón agrandado ni de coronaria obstruída", indicó Claudio Lifschitz, defensor del médico, quien agregó que "si no hubiera sido Lotocki quien lo operaba, hoy no había ninguna causa que investigar", considerando que su cliente también está siendo juzgado por la muerte de la modelo Silvina Luna en 2023.

El letrado destacó que "un perito dijo que eso (el supuesto problema cardíaco) se podía saber con el prequirúrgico, pero no decía nada. Y es lo que entregó Zárate antes de la cirugía, se hizo el examen en un centro privado".

En otro momento del juicio, los peritos del Cuerpo Médico Forense testificaron en el proceso que tiene como principal imputado a Lotocki, acusado de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Zárate, quien falleció el 15 de abril de 2021 tras una operación en una clínica del barrio de Caballito.

Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que los especialistas brindaron su testimonio ante los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires.

Además de Lotocki, están siendo juzgados el médico de cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. Todos ellos, junto a la contadora y directora del Centro Médico Conde, Andrea Isabel Torelli, están señalados como responsables del homicidio de Zárate.

Por otro lado, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek enfrenta cargos por supuestamente ocultar el teléfono de Lotocki para dificultar la investigación, un hecho catalogado como encubrimiento agravado debido a la gravedad del delito precedente.