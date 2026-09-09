Khachanov avanza a semifinales del US Open tras el abandono de Blockx por lesión

FOTO: Alexander Blockx no pudo continuar por una lesión en las costillas.

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) - El ruso Karen Khachanov se impuso al belga Alexander Blockx en los cuartos de final del US Open con un marcador de 6-2, 7-5 y 3-2. El encuentro terminó cuando el número 28 del mundo abandonó debido a una molestia física tras la ventaja de su rival en el tercer set.

Desde el inicio, Khachanov mostró un nivel dominante y sólido. En el primer set, el número 50 del ranking mundial estableció su control y ganó sin dificultades. Es importante mencionar que Blockx ya había lidiado con una lesión en las costillas, sufrida en su partido anterior contra el argentino Francisco Cerúndolo.

A pesar de su condición física, Blockx solicitó asistencia médica en varios momentos del partido. El segundo set fue más equilibrado, donde el belga logró luchar más, pero finalmente cedió con un 5-7 que obligó a Khachanov a intensificar su juego.

A pesar de la esperanza de Blockx de revertir la situación, el partido concluyó a la hora y 38 minutos de juego. Cuando Khachanov se adelantó 3-2 al quebrar el saque, Blockx comunicó a los jueces su decisión de no continuar.

Con esta victoria, Karen Khachanov accede a su tercera semifinal de Grand Slam y busca alcanzar su primera final. Su próximo adversario será el ganador del duelo entre Alexander Zverev y Botic van de Zandschulp.