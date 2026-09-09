Los Andes y Defensores de Belgrano empatan y se definen en la Primera Nacional

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) — Los Andes y Defensores de Belgrano empataron 1-1 en un partido correspondiente a la vigesimoprimera fecha de la Primera Nacional, que había sido reprogramado tras la llegada de la Selección argentina al país tras la Copa Mundial.

Los goles del encuentro fueron anotados por Franco Tisera, quien abrió el marcador para Los Andes a los 30 minutos del primer tiempo, tras un remate de derecha que llegó al fondo del arco luego de una serie de rebotes en el área. En respuesta, Leandro Ciccolini logró igualar el marcador con un impresionante disparo al ángulo, rescatando un punto para Defensores de Belgrano, en el estadio Juan Pasquale.

Defensores de Belgrano llegó a este encuentro tras una victoria contundente de 3-0 ante Racing de Córdoba en su cancha, mientras que Los Andes venía de un empate sin goles con San Telmo en el estadio Dr. Osvaldo Francisco Baletto, acumulando 8 partidos sin conocer la victoria hasta el empate de este miércoles.

El encuentro comenzó con el gol de Tisera a los 30 minutos, que se produjo tras una serie de rebotes en el área rival. A pesar de que Los Andes se puso en ventaja, el equipo bajó la intensidad, permitiendo que Defensores se acercara con varios centros al arco. Finalmente, el gol del empate llegó de la mano de Ciccolini, quien recortó hacia el centro y, con un remate de zurda, sorprendió al arquero del "Milrayitas", Sebastián Lopéz.

El partido culminó con un empate que dejó a ambos equipos con sensaciones encontradas. Con este resultado, Los Andes se posiciona en el octavo lugar con 36 puntos, asegurando su lugar en la zona de reducido, mientras que Defensores de Belgrano se ubica en el decimocuarto puesto con 30 unidades, a solo dos del descenso.

En la próxima jornada, Los Andes recibirá a San Miguel en el estadio Eduardo Gallardón el domingo 13 de septiembre, mientras que Defensores de Belgrano se enfrentará a Deportivo Madryn el lunes 14, nuevamente como local.