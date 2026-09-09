Copa Proyección: ganó Talleres y empató Instituto
La "T" venció a Barracas Central y la Gloria enfrentó a Sarmiento, en ambos casos, en partidos jugados en Córdoba.
09/09/2026 | 19:39Redacción Cadena 3
FOTO: Talleres ganó en Córdoba
Tras la derrota ante Instituto, Talleres volvió a la senda del triunfo en el Torneo Proyección Clausura. El conjunto dirigido por Rodrigo Acosta venció 2-1 a Barracas Central, en La Boutique de Barrio Jardín. El encuentro correspondió a la fecha 8 del grupo A.
/Inicio Código Embebido/
#?????????????????????????????? - GANOOOOOOOO TALLERES— Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) September 9, 2026
?? #Talleres 2??-1?? Barracas Central
? Daniel Ribera x2#NacidosEnTalleres??? #TorneoProyección?? pic.twitter.com/8QYWVUbSU5
/Fin Código Embebido/
Daniel Ribera marcó los dos goles de la "T" que alcanzó los 13 puntos en 8 fechas de la zona A del certamen, los mismos que Instituto que a su vez igualó en La Agustina 2-2 con Sarmiento de Junín.
Bujedo y Baster anotaron para la Gloria.
/Inicio Código Embebido/
?? ?????????? ?????? ??????????????— Instituto ACC (@InstitutoACC) September 9, 2026
?????????????????? 2?????2?? ??????????????????
??????????????.?????? ??#TorneoProyección ??#ReservaGloriosa ???? pic.twitter.com/lVbcOOiQv2
/Fin Código Embebido/
Cabe recordar que en la jornada de ayer, por la zona B, Belgrano superó en Santa Fe a Colón 3-1.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido entre Talleres y Barracas Central?
Talleres venció 2-1 a Barracas Central en el Torneo Proyección Clausura.
¿Quién dirigió a Talleres en el partido?
El equipo fue dirigido por Rodrigo Acosta.
¿Cuántos goles marcó Daniel Ribera?
Daniel Ribera marcó los dos goles de Talleres.
¿Qué otro resultado relevante se mencionó?
Instituto igualó 2-2 con Sarmiento de Junín.
¿Qué equipo ganó en la jornada anterior y contra quién?
Belgrano superó a Colón 3-1 en Santa Fe.