Copa Proyección: ganó Talleres y empató Instituto

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Tras la derrota ante Instituto, Talleres volvió a la senda del triunfo en el Torneo Proyección Clausura. El conjunto dirigido por Rodrigo Acosta venció 2-1 a Barracas Central, en La Boutique de Barrio Jardín. El encuentro correspondió a la fecha 8 del grupo A.

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Daniel Ribera marcó los dos goles de la "T" que alcanzó los 13 puntos en 8 fechas de la zona A del certamen, los mismos que Instituto que a su vez igualó en La Agustina 2-2 con Sarmiento de Junín.

Bujedo y Baster anotaron para la Gloria.

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Cabe recordar que en la jornada de ayer, por la zona B, Belgrano superó en Santa Fe a Colón 3-1.