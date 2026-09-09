Liverpool venció 2-1 al Atlético de Madrid con gol de Mac Allister: Julián dio una asistencia

El Liverpool de Alexis Mac Allister derrotó 2-1 al Atlético de Madrid de Julián Álvarez en Anfield, por la primera fecha de la Champions League. El equipo español comenzó en ventaja, pero los ingleses reaccionaron y dieron vuelta el partido con un gol del mediocampista argentino.

Álvarez fue titular por primera vez en la temporada con el conjunto dirigido por Diego Simeone. También estuvieron desde el inicio Giuliano Simeone y Cristian “Cuti” Romero.

Julián Álvarez asistió en el primer gol

El Atlético sorprendió al Liverpool a los 16 minutos. Álvarez recibió la pelota y filtró un excelente pase en profundidad para Marcos Llorente, quien definió para poner el 1-0.

La ventaja, sin embargo, no pudo ser sostenida por el equipo español. A los 39 minutos, Dominik Szoboszlai apareció para marcar el empate luego de una buena combinación con Ronald Araújo.

El Liverpool encontró la victoria apenas comenzado el segundo tiempo. A los cuatro minutos, Alexis Mac Allister sacó un potente zurdazo que superó a Jan Oblak y se metió contra un palo para establecer el 2-1 definitivo.

El triunfo le permitió al conjunto inglés comenzar con el pie derecho su participación en la nueva edición del máximo torneo europeo a nivel clubes.

Barcelona goleó al Feyenoord

En Cataluña, Barcelona tuvo una jornada contundente y goleó 5-1 al Feyenoord de Países Bajos en condición de local.

El equipo español fue uno de los grandes protagonistas de la fecha y consiguió una amplia diferencia ante un rival que no pudo sostener el ritmo durante el partido.

PSG inició la defensa del título con una goleada

El París Saint-Germain, vigente bicampeón de Europa, comenzó la defensa de sus títulos con una contundente victoria por 6-1 frente al Slovan Bratislava de Eslovaquia.

El conjunto francés fue muy superior y arrancó su camino en la Champions con una de las goleadas más abultadas de la jornada.

Arsenal ganó en Italia

Arsenal consiguió uno de los triunfos más destacados fuera de casa al imponerse 1-0 frente al Napoli en Italia.

El partido fue entretenido y tuvo un desarrollo parejo, pero el conjunto inglés logró quedarse con los tres puntos.

Los otros resultados

La jornada también tuvo victorias de Sporting de Lisboa y Stuttgart.

El equipo portugués derrotó 3-1 al Galatasaray en Portugal, mientras que Stuttgart se impuso por el mismo resultado ante Viking de Noruega, debutante en la competencia.

Así, Liverpool, Barcelona, PSG, Arsenal, Sporting y Stuttgart comenzaron con una victoria su recorrido en la nueva edición de la Champions League.

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