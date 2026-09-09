EPEC organizó una capacitación sobre movilidad eléctrica y cómo cargar autos en Córdoba

La movilidad eléctrica avanza en Córdoba y plantea nuevos desafíos para quienes utilizan, comercializan o trabajan con este tipo de vehículos. En ese contexto, EPEC organizó “Córdoba se mueve”, una jornada gratuita de capacitación destinada a brindar información sobre esta nueva modalidad de transporte.

La actividad reunió a representantes de concesionarias, electricistas matriculados, estudiantes y usuarios de vehículos eléctricos. La propuesta buscó acercar herramientas concretas sobre la carga de los automóviles, las instalaciones domiciliarias, las características de las baterías y las medidas de seguridad necesarias.

Alfredo Camponovo, vocero de EPEC, en diálogo con Cadena 3 explicó que la iniciativa surgió a partir del convenio que la empresa mantiene con ACAR, la asociación de concesionarias de vehículos.

“Ante este boom de los vehículos eléctricos, queríamos dar una jornada en nuestra empresa de capacitación”, señaló Campo Novo. El objetivo, explicó, es que tanto quienes trabajan en la venta de automóviles como los usuarios, estudiantes y electricistas puedan conocer los detalles de esta nueva forma de movilidad.

Carga domiciliaria y tarifa diferenciada

Uno de los principales temas de la jornada fue la carga de los vehículos eléctricos en los hogares. Para ello, resulta fundamental conocer la capacidad de carga de cada automóvil y las condiciones que debe reunir la instalación eléctrica.

EPEC cuenta desde 2019 con una Tarifa de Movilidad Eléctrica destinada a usuarios residenciales y comerciales que poseen vehículos eléctricos enchufables. Actualmente, contempla un consumo diferenciado durante el horario de 23 a 5 y una reducción aproximada del 30% del costo de la energía consumida en esa franja.

La empresa también establece requisitos específicos para las instalaciones domiciliarias. Entre ellos se encuentra la presentación de un certificado que acredite que la instalación eléctrica es apta para la carga del vehículo. Cuando la potencia requerida supera determinados niveles, también interviene un instalador electricista habilitado.

Dónde cargar un vehículo eléctrico

Uno de los interrogantes que enfrentan quienes incorporan un automóvil eléctrico es dónde realizar la recarga cuando se encuentran fuera de sus hogares.

EPEC cuenta con una red de puntos de carga y ofrece información para localizar los cargadores disponibles. La infraestructura incluye equipos de corriente alterna y continua, con distintas potencias y tipos de conectores. La disponibilidad y el estado de los cargadores pueden consultarse actualmente mediante la aplicación de la empresa.

La expansión de esta infraestructura acompaña un proceso que EPEC comenzó años atrás. En 2019, la empresa inauguró su primer “Punto E” para vehículos eléctricos en su edificio central de la calle La Tablada, en la ciudad de Córdoba.

La empresa también desarrolló una red de puntos de carga en distintas localidades de la provincia como parte de su estrategia para promover la movilidad eléctrica.

La capacitación también incorporó un aspecto clave: la seguridad.

Durante la jornada se presentó un panel con bomberos para explicar cómo actuar ante situaciones de emergencia que involucren vehículos eléctricos. La necesidad de esta capacitación está vinculada con las características particulares de los automóviles que utilizan baterías de alta capacidad.

“Hasta ahora sabemos cómo reaccionar con un auto a combustión, pero ante esta nueva irrupción de los autos con baterías, saber también cómo enfrentar este tipo de situaciones”, explicó Camponovo.

El objetivo es que los distintos actores vinculados con la movilidad eléctrica puedan reconocer las particularidades de esta tecnología y contar con herramientas para actuar correctamente ante eventuales incidentes.

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Una nueva movilidad que requiere capacitación

La jornada “Córdoba se mueve” puso el foco en que la incorporación de vehículos eléctricos no implica solamente cambiar el tipo de automóvil, sino también adaptar las instalaciones, los conocimientos técnicos y los protocolos de seguridad.

Para EPEC, acompañar este proceso supone avanzar tanto en infraestructura como en capacitación. La empresa sostiene desde hace años iniciativas destinadas a promover la movilidad eléctrica y cuenta con una tarifa específica para incentivar la carga domiciliaria en horario nocturno.

Mientras crece el interés por los vehículos eléctricos en Córdoba, conocer dónde y cómo cargarlos, preparar adecuadamente las instalaciones domiciliarias y saber cómo actuar ante una emergencia se convierten en aspectos centrales para quienes forman parte de esta nueva modalidad de transporte.

Informe de Celeste Benecchi