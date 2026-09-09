Ruckauf respaldó la estrategia por Malvinas: "Es el mejor camino y hay un momento histórico"

El ex canciller Carlos Ruckauf respaldó la estrategia del Gobierno nacional sobre la soberanía de las Islas Malvinas y aseguró que la Argentina debe aprovechar el escenario internacional para consolidar su reclamo.

En diálogo con Cadena 3, el dirigente sostuvo que enfocar la disputa en la explotación ilegal de recursos naturales por parte de Gran Bretaña constituye "el mejor camino" diplomático.

Ruckauf explicó que existe un "alejamiento notorio" de Londres respecto al eje occidental liderado por Estados Unidos e Israel. Según su análisis, las diferencias en la OTAN, las tensiones por el conflicto en Medio Oriente y la falta de apoyo británico al uso de bases militares abren una oportunidad geopolítica clave para la diplomacia argentina.

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En ese sentido, destacó la importancia de objetar los proyectos petroleros en zonas en disputa, como el proyecto Sea Lion, al señalar que ninguna parte puede otorgar concesiones económicas unilaterales según lo establecido por las Naciones Unidas. También valoró el respaldo de sectores internacionales y regionales frente a la exploración de recursos en el Atlántico Sur.

Respecto al plano interno, el ex funcionario enfatizó que la cuestión Malvinas debe tratarse como una "causa nacional" y separarse de las diferencias partidarias. Por último, consideró que las iniciativas legales enviadas al Congreso debieran ser aprobadas por unanimidad para sostener un discurso unívoco ante la comunidad internacional.