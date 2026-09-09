Reabren el Paso Cristo Redentor tras el temporal en alta montaña

FOTO: La renuncia de su coordinador desata un conflicto en paso Cristo Redentor

El Sistema Integrado Cristo Redentor, principal paso fronterizo terrestre entre Argentina y Chile, reabrirá este miércoles 9 de septiembre a partir de las 10 para la circulación de todo tipo de vehículos en ambos sentidos.

La decisión fue adoptada de manera conjunta por las coordinaciones internacionales de ambos países, sobre la base de los informes técnicos elaborados por las vialidades argentina y chilena.

La reapertura se produce luego del cierre preventivo dispuesto el martes 8 de septiembre, motivado por la entrada de un frente de inestabilidad climática que generó precipitaciones y nevadas en la zona de alta montaña. Estas condiciones impedían una transitabilidad segura por la Ruta Nacional 7.

Según el comunicado oficial, el túnel internacional permanecerá operativo hasta las 21, con cierre de barrera en Uspallata a las 19, siempre y cuando no se presenten nuevos inconvenientes meteorológicos que pongan en riesgo la seguridad vial.

Informe de Facundo Dimaría.