Inflación de agosto en Córdoba: 1,8% y fuerte caída del consumo, midió el Centro de Almaceneros

La inflación de agosto en Córdoba se ubicó en 1,8%, según el relevamiento del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas del Centro de Almaceneros. El dato, consolidado y en línea con mediciones anteriores, muestra una leve desaceleración respecto del mes previo, impulsada principalmente por subas más moderadas en alimentos y servicios.

Sin embargo, el director de la entidad, Germán Romero, fue claro: los números no alcanzan para hablar de alivio.

“Mientras no hay una mejora de esos indicadores, no hay nada para celebrar, según nosotros”, dijo.

Canastas que superan el millón de pesos

De acuerdo con la medición local, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en agosto $2.034.000 para cubrir la canasta básica total (alimentos y no alimentos) y no caer bajo la línea de pobreza. Solo para alimentarse, la canasta básica alimentaria alcanzó los $1.108.000.

En el acumulado de 2026, la inflación llegó al 21,4%, mientras que la interanual se ubicó en el 33,3%.

Los rubros de mayor peso estadístico —alimentos y bebidas sin alcohol, y vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles— registraron ambos un aumento del 1,6%, lo que evitó una aceleración mayor del índice general.

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Consumo en caída y primeros aumentos de septiembre

El sector de almacenes y autoservicios registró en agosto una caída interanual del 8,5% en volumen de ventas. Romero anticipó que ese indicador podría “achicarse” en los próximos meses, aunque no por una mejora real de la economía, sino por la comparación con un mes igualmente débil del año anterior.

En los primeros días de septiembre ya se detectaron movimientos de precios:

-Lácteos: subas cercanas al 5%.

-Algunos aceites: incrementos de hasta el 7%.

“La demanda no está como para ajustar precios hoy por hoy, porque eso va a profundizar una caída o un comercio que viene golpeado. No estamos en condiciones de recibir aumento: a las familias no les entra un aumento más.”

La brecha entre el índice y el bolsillo

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la distancia entre lo que miden los índices y lo que perciben las familias. Romero explicó que tanto el INDEC como el Centro de Almaceneros trabajan con una metodología basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004-2005, que ya no refleja la estructura de consumo actual.

“La diferencia entre lo que se percibe real de la familia y lo que es la inflación no es que el INDEC miente. Estamos trabajando hace décadas con la misma metodología desde hace 21 años. Obviamente que todo merece una discusión y una actualización de esos datos para que podamos conseguir lo que se registra y lo que realmente se vive.”

Según el dirigente, productos de alto consumo cotidiano que no tienen un peso fuerte en la canasta básica (como el café) pueden haber registrado subas importantes que no impactan de la misma forma en el índice general.

Un escenario sin respiro

Romero cerró con un diagnóstico sobrio: los indicadores sociales que también releva la entidad no muestran mejoras. Por el contrario, se agudizan los problemas vinculados a la alimentación y a la posibilidad de llegar a fin de mes.

Entrevista de Radioinforme 3.