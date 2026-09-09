En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Libros

La piel de una gota: un thriller que sacude Valladolid con atentados y secretos

En 'La piel de una gota', la violencia de un antiguo militar y la vida personal de un inspector se entrelazan en una trama intensa.

09/09/2026 | 09:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La piel de una gota: un thriller que sacude Valladolid con atentados y secretos

FOTO: La piel de una gota: un thriller que sacude Valladolid con atentados y secretos

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La novela "La piel de una gota" se adentra en un mundo de tensión y violencia en la ciudad de Valladolid, donde una serie de atentados pone a la población en estado de alerta. El autor, conocido por su habilidad para crear tramas intrigantes, presenta a un antagonista formidable: el Témpano, un antiguo militar con experiencia en explosivos, que ha decidido llevar a cabo una cruzada devastadora. Este personaje, curtido en los escenarios más violentos del mundo, se convierte en el eje de una historia que mezcla la acción con el drama personal.

El inspector de homicidios Ramiro Sancho es el encargado de desentrañar este misterio. Sin embargo, su vida personal también está en un punto de inflexión, ya que acaba de convertirse en padre de gemelas junto a Sara. La inteligencia y capacidad analítica de su pareja aportan una perspectiva única a la investigación, lo que añade una capa de complejidad a la trama. Este contraste entre la violencia externa y la intimidad familiar se convierte en un hilo conductor que atrapa al lector.

Publicada en 2026 por la editorial Destino, esta novela negra se inscribe en un género que ha cobrado gran relevancia en la literatura contemporánea. La mezcla de intriga y terror, junto con un trasfondo social actual, hace que "La piel de una gota" no solo sea un relato de acción, sino también una reflexión sobre la violencia y sus repercusiones en la vida cotidiana.

La obra invita a los lectores a explorar no solo el misterio detrás de los atentados, sino también las dinámicas familiares y las decisiones que marcan la vida de sus personajes. En un contexto donde la violencia parece ser una constante, la novela plantea preguntas sobre la moralidad y la justicia, haciendo que cada página sea un desafío para el lector.

En resumen, "La piel de una gota" es una obra que combina la tensión de un thriller con la profundidad de un drama personal. La habilidad del autor para entrelazar estos elementos promete mantener a los lectores al borde de sus asientos, mientras reflexionan sobre las complejidades de la vida en un mundo marcado por el conflicto.

Ficha del libro

GéneroNovela negra, intriga, terror
EditorialDestino
Año de edición2026
ISBN9788423370450
ISBN digital9788423370467
IdiomaEspañol

Lo más visto

Cultura

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf