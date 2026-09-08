Frances Tiafoe logra una épica remontada ante Michelsen y avanza a semifinales del US Open

FOTO: Tiafoe remontó a Michelsen y avanzó a las semifinales del US Open.

Frances Tiafoe logró una notable remontada ante su compatriota Alex Michelsen, asegurando su lugar en las semifinales del US Open. En un partido que parecía perdido, Tiafoe, undécimo preclasificado, superó a Michelsen con un marcador de 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (6).

Michelsen, de 22 años, había llegado a los cuartos de final sin perder un solo set y estuvo a punto de cerrar el partido cuando sacaba 5-4 en el tercer set. Sin embargo, Tiafoe reaccionó en ese momento crucial, recuperando el quiebre y asegurando el tercer set. A partir de ese momento, tomó control del partido y forzó un quinto set.

El desenlace fue dramático, y tras cuatro horas y 38 minutos de juego, el número 12 del ranking ATP se impuso en el desempate decisivo, asegurando su lugar entre los cuatro mejores del Grand Slam.

El encuentro culminó con una emotiva escena: Michelsen rompió en llanto y Tiafoe lo abrazó en la red para consolarlo después de la dura derrota.

Tiafoe, quien ya había sido semifinalista del US Open en 2022 y 2024, se prepara para enfrentar al ganador del duelo entre Carlos Alcaraz, actual campeón y número tres del mundo, y Ben Shelton, noveno en el ranking. Ambos se disputan su lugar en los cuartos de final del torneo, buscando la oportunidad de medirse con Tiafoe en la próxima instancia.