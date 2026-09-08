En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Frances Tiafoe logra una épica remontada ante Michelsen y avanza a semifinales del US Open

El undécimo preclasificado estadounidense logró revertir un partido complicado tras ir dos sets abajo, imponiéndose por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (6) en su camino a las semifinales.

08/09/2026 | 23:48Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Tiafoe remontó a Michelsen y avanzó a las semifinales del US Open.

FOTO: Tiafoe remontó a Michelsen y avanzó a las semifinales del US Open.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Frances Tiafoe logró una notable remontada ante su compatriota Alex Michelsen, asegurando su lugar en las semifinales del US Open. En un partido que parecía perdido, Tiafoe, undécimo preclasificado, superó a Michelsen con un marcador de 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (6).

Michelsen, de 22 años, había llegado a los cuartos de final sin perder un solo set y estuvo a punto de cerrar el partido cuando sacaba 5-4 en el tercer set. Sin embargo, Tiafoe reaccionó en ese momento crucial, recuperando el quiebre y asegurando el tercer set. A partir de ese momento, tomó control del partido y forzó un quinto set.

El desenlace fue dramático, y tras cuatro horas y 38 minutos de juego, el número 12 del ranking ATP se impuso en el desempate decisivo, asegurando su lugar entre los cuatro mejores del Grand Slam.

El encuentro culminó con una emotiva escena: Michelsen rompió en llanto y Tiafoe lo abrazó en la red para consolarlo después de la dura derrota.

Tiafoe, quien ya había sido semifinalista del US Open en 2022 y 2024, se prepara para enfrentar al ganador del duelo entre Carlos Alcaraz, actual campeón y número tres del mundo, y Ben Shelton, noveno en el ranking. Ambos se disputan su lugar en los cuartos de final del torneo, buscando la oportunidad de medirse con Tiafoe en la próxima instancia.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido?
Frances Tiafoe ganó a Alex Michelsen.

¿Cuál fue el resultado final?
Tiafoe se impuso por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (6).

¿Cuánto tiempo duró el partido?
El partido duró cuatro horas y 38 minutos.

¿Qué ocurrió al final del partido?
Michelsen lloró y Tiafoe lo abrazó para consolarlo.

¿A quién se enfrentará Tiafoe en semifinales?
Tiafoe se enfrentará al ganador entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf