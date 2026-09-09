Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 9 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Tucumán disfruta de un cielo completamente despejado con una temperatura actual de 8°. La sensación térmica es de 6°, con una humedad del 87%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2.57 m/s desde el norte, y la presión atmosférica se sitúa en 1014 hPa.

El clima hoy miércoles 9 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 8° y una máxima que alcanzará los 21°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo despejado durante la mayor parte del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en las primeras horas de la mañana. El viento será leve, contribuyendo a un clima agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán cambios en el clima. El jueves 10 de septiembre se espera una mínima de 10° y una máxima de 25°, con lluvias moderadas. El viernes 11 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 13° y 26°, con lluvias ligeras. El sábado 12 de septiembre, se anticipa un clima más nublado, con mínimas de 14° y máximas de 17°. Finalmente, el domingo 13 de septiembre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 12°, con lluvias moderadas. Se recomienda estar atentos a los cambios en el clima y planificar las actividades en consecuencia.