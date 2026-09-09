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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este miércoles 9 de septiembre

Este miércoles 9 de septiembre, la temperatura mínima en CABA será de 12° y la máxima alcanzará los 19°. El cielo se presentará despejado, ideal para disfrutar al aire libre.

09/09/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 9 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA se encuentra con un clear sky. La temperatura actual es de 11°, con una sensación térmica de 11°. La humedad es del 79%, la visibilidad alcanza los 10000 m y el viento sopla a 4 m/s desde el norte.

El clima hoy miércoles 9 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que alcanzarán los 4 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica que el jueves 10 de septiembre la mínima será de 14° y la máxima de 21°, con cielo despejado. El viernes 11 de septiembre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 16°, con nubes cubriendo el cielo. El sábado 12 de septiembre, la mínima descenderá a 10° y la máxima será de 12°, con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 13 de septiembre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 12°, con cielo parcialmente nublado.

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