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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 9 de septiembre

Este miércoles 9 de septiembre, Salta presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5° y 22°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 78%.

09/09/2026 | 00:31Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 9 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se encuentra con un clear sky, con una temperatura actual de 9°. La sensación térmica es de 8°. La humedad es del 78%, lo que indica un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2.57 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se sitúa en 1015 hPa.

El clima hoy miércoles 9 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 23°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado durante la mayor parte del día. La humedad alta puede generar una sensación de calor más intensa en horas de la tarde. El viento continuará soplando suave, lo que permitirá una buena circulación del aire.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones del cielo. El jueves 10 de septiembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 24°, con cielo despejado. Para el viernes 11, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 23°, con algunas nubes dispersas. El sábado 12, la situación cambiará, con una mínima de 11° y una máxima de 17°, y se esperan lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 13, la mínima será de 9° y la máxima de 10°, con más lluvias ligeras.

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