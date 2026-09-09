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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este miércoles 9 de septiembre

Este miércoles 9 de septiembre, Rosario presentará un día con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 9° y 21°. La humedad será del 81% y el viento soplará a 3.6 m/s.

09/09/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: cielo despejado y temperaturas agradables

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Este miércoles 9 de septiembre, el clima en Rosario se caracterizará por un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La temperatura actual es de 10°, con una sensación térmica de 8°. La humedad se sitúa en un 81%, lo que puede generar una leve sensación de incomodidad en las horas más cálidas.

En cuanto a las condiciones del viento, este sopla a 3.6 m/s desde el este, lo que contribuye a la estabilidad del clima. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y la presión atmosférica se mantiene en 1019 hPa, lo que indica un ambiente propicio para actividades al aire libre.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 9° y la máxima alcance los 21°. Este rango térmico permitirá que los rosarinos disfruten de un clima agradable durante la jornada. No se prevén lluvias, lo que favorece la realización de actividades al aire libre y encuentros sociales.

En los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El jueves 10 de septiembre, se anticipa un cielo nublado con temperaturas que oscilarán entre 11° y 24°. El viernes 11, las temperaturas mínimas y máximas serán de 11° y 22°, respectivamente, manteniendo el cielo cubierto. Para el fin de semana, se espera una leve mejora con cielos parcialmente nublados y temperaturas que irán desde los 8° hasta los 19° el sábado, y de 6° a 19° el domingo.

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