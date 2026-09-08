Tras el fracaso en pruebas PISA, advierten que la escuela “no debe ser divertida, sino interesante”

La situación actual de la educación en Argentina genera preocupación entre los expertos. La licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Beatriz Diuk, dijo este martes a Cadena 3 que el país enfrenta un deterioro en los niveles de alfabetización y comprensión lectora.

Diuk, quien dirige la propuesta DALE! (Derecho a Leer y Escribir), explicó que "hay varios factores que explican el deterioro en la educación argentina". A diferencia de otros países con condiciones socioeconómicas similares, Argentina presenta resultados cada vez más bajos en evaluaciones internacionales como PISA.

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Uno de los problemas identificados es el rechazo a las pruebas. "Elegimos cuestionar las evaluaciones antes que mirar lo que estaba sucediendo en nuestras escuelas", afirmó Diuk.

Además, criticó la falta de claridad en lo que se espera que los alumnos aprendan en los primeros grados, lo cual genera confusión tanto en los estudiantes como en los docentes.

La entrevistada subrayó la importancia de la alfabetización inicial para la trayectoria educativa de los niños: "Los chicos tienen que saber leer y escribir en primer grado y no esperar hasta tercer grado como se ha considerado".

La situación no es exclusiva de Argentina. La corresponsal de Cadena 3 en Estados Unidos, Cynthia Zak, señaló que, aunque el 79% de la población tiene alfabetización, millones no alcanzan niveles básicos de comprensión de textos. En ese marco, explicó: "Hay estados donde los niveles de alfabetización son aún más bajos".

Diuk concluyó que es esencial realizar un diagnóstico claro y establecer un enfoque sistemático en la alfabetización. Aseguró que "hay provincias que ya han cambiado su enfoque hacia uno más estructurado y se espera que esta tendencia empiece a revertirse". Sin embargo, advirtió que los cambios en el ámbito educativo requieren tiempo para mostrar resultados.