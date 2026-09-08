Benjamín Vicuña conmemora a su hija Blanca en el aniversario de su partida

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- El actor Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca en el 14° aniversario de su fallecimiento, expresando el dolor más profundo que vivió tras su trágica partida debido a una neumonía hemorrágica. La niña, que solo tenía seis años, era fruto de su relación con Carolina "Pampita" Ardohain.

En un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Vicuña compartió sus sentimientos: "Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta a que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos. Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento".

El actor también reflexionó sobre cómo recuerda a su pequeña: "Blanca, mi niña que quería volar", hoy guardo algunas fotos para darle lugar a las flores de la primavera que vendrán y necesitan mi luz. Magnolias crecen en mi jardín. Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan por ti y vuelvo a contar mil veces quién eras y cómo eras. Hablo de tu mirada, de cómo les decías a los caballos, de tus palabras justas. Por momentos siento que se repiten las anécdotas, pero no se acaban las ganas de recordarte y honrar tu legado".

Vicuña continuó su homenaje diciendo: "Fuiste un pequeño milagro, iluminaste corazones y despertaste conciencias, me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue. Que incluso la ausencia es parte de la vida. Amar y aceptar el silencio y su misterio. Amar el cielo y las preguntas que caen como cuchillos en medio de la noche. Gozar la mañana, los pájaros, la risa y el café. Hoy vuelve septiembre", cerró el actor.