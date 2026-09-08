Argentina goleó a Benín por 8 a 0 en el Mundial Sub 20 femenino
La Selección consiguió su mejor victoria de la historia de la mano de Annika Paz -cuatro-, Mercedes Diz -dos-, Julia Vinhas y Julieta Aguilar marcaron los goles del equipo juvenil, que dejó atrás la derrota ante Polonia y queda bien encaminado hacia la ronda final.
08/09/2026 | 14:55Redacción Cadena 3
FOTO: Las chicas se sobrepusieron al debut
La Selección Argentina aplastó este martes a Benín por 8 a 0, en la segunda fecha del grupo A del Mundial Sub 20 femenino de Polonia y se ilusiona con el pase a octavos de final.
El equipo argentino tuvo cuatro goles de Annika Paz (Inter de Milán), un doblete de Mercedes Diz (River Plate) y los restantes de Julia Vinhas (Platense) y Julieta Aguilar (Newell's Old Boys).
Gracias a su victoria por ocho goles de diferencia, la selección nacional recupera el terreno perdido en el debut ante las anfitrionas.
De esta manera, Argentina llegó a tres puntos y +5 de diferencia de gol en la zona que completan Polonia (3 puntos y +3) y México (un punto y +0); Benín quedó cuarto, con una unidad y -4 de diferencia.
El próximo partido y el último en la primera fase para Argentina será este viernes 11 de septiembre a partir de las 13 horas (hora argentina) ante el combinado azteca, clave para determinar si podrá quedarse con un cupo de privilegio a los octavos de final.
Lectura rápida
¿Qué hizo la Selección Argentina? Aplastó a Benín por 8 a 0 en el Mundial Sub 20 femenino de Polonia.
¿Quiénes anotaron los goles? Annika Paz (cuatro goles), Mercedes Diz (doblete), Julia Vinhas y Julieta Aguilar.
¿Cuándo juega Argentina su próximo partido? Este viernes 11 de septiembre a las 13 horas (hora argentina).
¿Dónde se encuentra Argentina en la tabla? Argentina tiene tres puntos y +5 de diferencia de gol, ocupando el segundo lugar del grupo.
¿Por qué es importante el próximo partido? Es clave para determinar si Argentina avanzará a los octavos de final.