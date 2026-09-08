En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Argentina goleó a Benín por 8 a 0 en el Mundial Sub 20 femenino

La Selección consiguió su mejor victoria de la historia de la mano de Annika Paz -cuatro-, Mercedes Diz -dos-, Julia Vinhas y Julieta Aguilar marcaron los goles del equipo juvenil, que dejó atrás la derrota ante Polonia y queda bien encaminado hacia la ronda final.

08/09/2026 | 14:55Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Las chicas se sobrepusieron al debut

FOTO: Las chicas se sobrepusieron al debut

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La Selección Argentina aplastó este martes a Benín por 8 a 0, en la segunda fecha del grupo A del Mundial Sub 20 femenino de Polonia y se ilusiona con el pase a octavos de final.

El equipo argentino tuvo cuatro goles de Annika Paz (Inter de Milán), un doblete de Mercedes Diz (River Plate) y los restantes de Julia Vinhas (Platense) y Julieta Aguilar (Newell's Old Boys).

Gracias a su victoria por ocho goles de diferencia, la selección nacional recupera el terreno perdido en el debut ante las anfitrionas.

De esta manera, Argentina llegó a tres puntos y +5 de diferencia de gol en la zona que completan Polonia (3 puntos y +3) y México (un punto y +0); Benín quedó cuarto, con una unidad y -4 de diferencia.

El próximo partido y el último en la primera fase para Argentina será este viernes 11 de septiembre a partir de las 13 horas (hora argentina) ante el combinado azteca, clave para determinar si podrá quedarse con un cupo de privilegio a los octavos de final.

Lectura rápida

¿Qué hizo la Selección Argentina? Aplastó a Benín por 8 a 0 en el Mundial Sub 20 femenino de Polonia.

¿Quiénes anotaron los goles? Annika Paz (cuatro goles), Mercedes Diz (doblete), Julia Vinhas y Julieta Aguilar.

¿Cuándo juega Argentina su próximo partido? Este viernes 11 de septiembre a las 13 horas (hora argentina).

¿Dónde se encuentra Argentina en la tabla? Argentina tiene tres puntos y +5 de diferencia de gol, ocupando el segundo lugar del grupo.

¿Por qué es importante el próximo partido? Es clave para determinar si Argentina avanzará a los octavos de final.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf