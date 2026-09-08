Argentina goleó a Benín por 8 a 0 en el Mundial Sub 20 femenino

La Selección Argentina aplastó este martes a Benín por 8 a 0, en la segunda fecha del grupo A del Mundial Sub 20 femenino de Polonia y se ilusiona con el pase a octavos de final.

El equipo argentino tuvo cuatro goles de Annika Paz (Inter de Milán), un doblete de Mercedes Diz (River Plate) y los restantes de Julia Vinhas (Platense) y Julieta Aguilar (Newell's Old Boys).

Gracias a su victoria por ocho goles de diferencia, la selección nacional recupera el terreno perdido en el debut ante las anfitrionas.

De esta manera, Argentina llegó a tres puntos y +5 de diferencia de gol en la zona que completan Polonia (3 puntos y +3) y México (un punto y +0); Benín quedó cuarto, con una unidad y -4 de diferencia.

El próximo partido y el último en la primera fase para Argentina será este viernes 11 de septiembre a partir de las 13 horas (hora argentina) ante el combinado azteca, clave para determinar si podrá quedarse con un cupo de privilegio a los octavos de final.