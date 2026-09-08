Mirtha Legrand sigue internada: qué se sabe de su estado de salud

FOTO: Mirtha Legrand fue internada por un cuadro de bronquitis.

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La reconocida actriz y conductora Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei tras ser admitida este lunes por un cuadro respiratorio bronquial. A sus 99 años, la figura generó preocupación entre familiares, allegados y el público que sigue de cerca su estado de salud.

El centro médico emitió un parte oficial en el que informó que se le realizaron los estudios correspondientes y que la paciente se encuentra cumpliendo el tratamiento indicado. Por el momento, no se reportaron complicaciones adicionales.

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Las declaraciones de Marcela Tinayre

En la noche del lunes, Marcela Tinayre, hija de la conductora, brindó detalles sobre la evolución de su madre. En diálogo con Ángel de Brito, afirmó que la situación está controlada.

“Está todo bajo control. En abril, después de ir a ver la obra "Rocky", tomó frío. ¡Hace tres salidas por noche! Quédense tranquilos que está todo bien”, explicó.

Tinayre agregó una aclaración importante: “Ella tiene los parámetros impecables. Son sus bronquios. ¡Se olvida de su edad! Está más que cuidada y su ánimo es rebueno, ayuda mucho a su recuperación”.