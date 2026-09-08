En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Mirtha Legrand sigue internada: qué se sabe de su estado de salud

La diva, de 99 años, se encuentra en el Sanatorio Mater Dei.

08/09/2026 | 10:30Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Mirtha Legrand fue internada por un cuadro de bronquitis.

FOTO: Mirtha Legrand fue internada por un cuadro de bronquitis.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La reconocida actriz y conductora Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei tras ser admitida este lunes por un cuadro respiratorio bronquial. A sus 99 años, la figura generó preocupación entre familiares, allegados y el público que sigue de cerca su estado de salud.

El centro médico emitió un parte oficial en el que informó que se le realizaron los estudios correspondientes y que la paciente se encuentra cumpliendo el tratamiento indicado. Por el momento, no se reportaron complicaciones adicionales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las declaraciones de Marcela Tinayre

En la noche del lunes, Marcela Tinayre, hija de la conductora, brindó detalles sobre la evolución de su madre. En diálogo con Ángel de Brito, afirmó que la situación está controlada.

“Está todo bajo control. En abril, después de ir a ver la obra "Rocky", tomó frío. ¡Hace tres salidas por noche! Quédense tranquilos que está todo bien”, explicó.

Tinayre agregó una aclaración importante: “Ella tiene los parámetros impecables. Son sus bronquios. ¡Se olvida de su edad! Está más que cuidada y su ánimo es rebueno, ayuda mucho a su recuperación”.

Lectura rápida

¿Quién está internada? Mirtha Legrand está internada en el Sanatorio Mater Dei.

¿Por qué fue internada? Fue admitida por un cuadro respiratorio bronquial.

¿Cuándo fue admitida? Fue admitida este lunes.

¿Qué dijo su hija sobre su estado? Marcela Tinayre afirmó que la situación está controlada y que su madre tiene los parámetros impecables.

¿Dónde se encuentra internada? Se encuentra internada en el Sanatorio Mater Dei.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf