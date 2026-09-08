Mirtha Legrand sigue internada: qué se sabe de su estado de salud
La diva, de 99 años, se encuentra en el Sanatorio Mater Dei.
FOTO: Mirtha Legrand fue internada por un cuadro de bronquitis.
La reconocida actriz y conductora Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei tras ser admitida este lunes por un cuadro respiratorio bronquial. A sus 99 años, la figura generó preocupación entre familiares, allegados y el público que sigue de cerca su estado de salud.
El centro médico emitió un parte oficial en el que informó que se le realizaron los estudios correspondientes y que la paciente se encuentra cumpliendo el tratamiento indicado. Por el momento, no se reportaron complicaciones adicionales.
/Inicio Código Embebido/
La salud de la conductora. Qué dijo Marcela Tinayre sobre la internación de Mirtha Legrand
La hija de la diva aseguró que su madre se encuentra bajo control médico.
/Fin Código Embebido/
Las declaraciones de Marcela Tinayre
En la noche del lunes, Marcela Tinayre, hija de la conductora, brindó detalles sobre la evolución de su madre. En diálogo con Ángel de Brito, afirmó que la situación está controlada.
“Está todo bajo control. En abril, después de ir a ver la obra "Rocky", tomó frío. ¡Hace tres salidas por noche! Quédense tranquilos que está todo bien”, explicó.
Tinayre agregó una aclaración importante: “Ella tiene los parámetros impecables. Son sus bronquios. ¡Se olvida de su edad! Está más que cuidada y su ánimo es rebueno, ayuda mucho a su recuperación”.
Lectura rápida
¿Quién está internada? Mirtha Legrand está internada en el Sanatorio Mater Dei.
¿Por qué fue internada? Fue admitida por un cuadro respiratorio bronquial.
¿Cuándo fue admitida? Fue admitida este lunes.
¿Qué dijo su hija sobre su estado? Marcela Tinayre afirmó que la situación está controlada y que su madre tiene los parámetros impecables.
¿Dónde se encuentra internada? Se encuentra internada en el Sanatorio Mater Dei.
[Fuente: Noticias Argentinas]