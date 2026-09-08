Brote de cyclospora en lechuga en EE.UU. resalta la disminución de inspecciones de la FDA

FOTO: Brote de cyclospora por lechuga en EE.UU. expone la caída de inspecciones de la FDA

WASHINGTON — Un brote de cyclospora en Estados Unidos, vinculado a lechuga contaminada, ha elevado las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria, especialmente en relación con los productos importados. Este incidente también pone de manifiesto una tendencia preocupante: la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha reducido sus inspecciones internacionales de alimentos, lo que podría comprometer la seguridad de los consumidores.

Desde 2019, las inspecciones en instalaciones alimentarias extranjeras han caído casi un 35%, según registros de la FDA. Este descenso se ha visto exacerbado por la pandemia de COVID-19, que provocó una ola de jubilaciones y salidas de inspectores que persiste hasta la fecha. La granja mexicana vinculada al brote es un claro ejemplo de esta falta de supervisión.

Antes de la pandemia, la FDA ya tenía dificultades para cumplir con los objetivos de inspección establecidos por el Congreso. Los recortes de personal y reorganizaciones durante la administración de Donald Trump han acentuado la problemática, dejando a la agencia con menos recursos para realizar inspecciones.

"Las cifras de inspección no se alinean con la magnitud de la responsabilidad de la FDA sobre las empresas bajo su supervisión", comentó Michael Rogers, exinspector de la FDA. A pesar de las limitaciones, la FDA continúa realizando muchas tareas de manera efectiva, aunque con recursos limitados.

El gobierno de Trump había propuesto enfoques innovadores, como un programa piloto de inspecciones de un día. Sin embargo, expertos como Rogers advierten que estos métodos no pueden reemplazar las inspecciones tradicionales, que requieren más tiempo para identificar problemas críticos.

Los funcionarios de la FDA han indicado que las inspecciones son solo una parte de la estrategia de seguridad alimentaria. Según Susan Mayne, exdirectora de alimentos de la FDA, "no podemos depender únicamente de las inspecciones, dado el volumen de productos que ingresan al país".

El brote de lechuga iceberg también ha revelado fallas en el sistema. En julio, la FDA se vio obligada a retractarse de un resultado de prueba erróneo que había indicado la presencia de cyclospora en una muestra de lechuga. A pesar de esto, las autoridades continúan considerando a la granja de Taylor Farms como la fuente del parásito, mientras que las autoridades alimentarias mexicanas no han encontrado evidencias que respalden esta afirmación.

Los inspectores de la FDA llegaron a la granja en Guanajuato, México, aproximadamente un mes después de que se anunciara el retiro de productos el 17 de julio. Esta fue su primera visita desde 2019. La cantidad de inspecciones de alimentos en el extranjero ha disminuido drásticamente, alcanzando solo 1.140 en el año fiscal 2025, un 17% menos que el año anterior.

Los expertos en seguridad alimentaria han expresado su preocupación por la tardanza en la respuesta a este brote. "Es fundamental actuar rápidamente en brotes relacionados con productos frescos", afirmó Frank Yiannas, exfuncionario de la FDA. El retiro de productos de Taylor Farms afectó miles de ensaladas envasadas distribuidas a grandes cadenas de restaurantes en EE.UU.

Desde la aprobación de la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria en 2011, que exigía un aumento en las inspecciones, la FDA nunca ha alcanzado los objetivos establecidos. Aunque se estipula que la FDA debe inspeccionar más de 19.000 instalaciones internacionales al año, la agencia solo logró un máximo de 1.700 en 2019, menos de una décima parte del objetivo.

El reto de aumentar las inspecciones radica en la dificultad de reclutar y retener inspectores. A pesar de contar con más de 420 empleados, entre el 10% y el 15% de los puestos permanecen vacantes, lo que afecta la capacidad de la FDA para realizar su trabajo de manera efectiva.

Los expertos sugieren que la implementación de tecnologías como el aprendizaje automático y el monitoreo remoto podría ayudar a mejorar la supervisión de los productores extranjeros. Sin embargo, la FDA aún no ha implementado completamente las regulaciones necesarias para garantizar la seguridad alimentaria.