La Casa Blanca acelera la restauración del Pórtico Norte antes de la llegada de Xi Jinping

FOTO: Restauración del Pórtico Norte de la Casa Blanca, casi lista antes de la visita de Xi Jinping

WASHINGTON — La renovación del Pórtico Norte de la Casa Blanca se encuentra en su etapa final, anticipándose a la visita oficial del presidente chino Xi Jinping, programada para finales de septiembre. A medida que se acercan las fechas, los andamios fueron retirados, revelando el progreso realizado durante el fin de semana del Día del Trabajo.

Desde julio, las columnas frontales de la residencia presidencial habían estado cubiertas, mientras que los trabajos, que fueron solicitados por el expresidente Donald Trump, dieron inicio en junio. La estructura, que fue completada por primera vez en 1830 bajo la presidencia de Andrew Jackson, ha estado sufriendo una serie de renovaciones debido a los daños ocasionados por el paso del tiempo y la inclemencia del clima.

El expresidente Trump había manifestado su preocupación por el estado de deterioro del pórtico, describiéndolo como "deplorable" antes de solicitar las reparaciones. Estos trabajos forman parte de un proyecto más amplio de remodelación de la Casa Blanca y otras propiedades federales en Washington, aunque han suscitado críticas y demandas de parte de grupos conservacionistas preocupados por la preservación del patrimonio histórico.

El mandatario también informó la semana pasada sobre la finalización de un helipuerto en el Jardín Sur de la Casa Blanca, otro de los proyectos que se llevan a cabo en la residencia. Sin embargo, la cena de Estado que ofrecerá a Xi Jinping el 24 de septiembre deberá realizarse en los espacios existentes y en áreas en construcción, lo que permitirá al presidente destacar su ambicioso proyecto del salón de baile.

El proyecto de remodelación no ha estado exento de controversias, ya que se presentaron múltiples demandas tras la demolición del Ala Este sin cumplir con los procedimientos regulatorios habituales para obras de gran envergadura en edificios federales históricos. Este nuevo desarrollo en la Casa Blanca no solo busca mejorar la estética del edificio, sino también expandir su capacidad y funcionalidad.