Pamela Anderson narra su batalla contra la hepatitis C y su impacto en su vida

Buenos Aires, 8 septiembre (NA) -- La destacada actriz Pamela Anderson vivió un momento conmovedor en la gala de amfAR en Venecia, donde compartió su experiencia al enfrentar la hepatitis C, un diagnóstico que recibió en la década de los 90, cuando aún no existía un tratamiento efectivo para la enfermedad.

De acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas, la emblemática protagonista de Baywatch fue reconocida con el Award of Courage (Premio al Coraje) y reflexionó sobre el profundo impacto que tuvo su diagnóstico durante su discurso de agradecimiento.

"Era una sentencia de muerte. Eso es lo que me dijo mi médico: que probablemente tenía unos 10 años de vida", recordó Pamela Anderson. "Estoy segura de que eso influyó y corrompió mis decisiones. No era miedo a la muerte, sino miedo a lo que pudiera pasarles a mis hijos pequeños. Aquello puso mi vida patas arriba", confesó.

La actriz admitió que la enfermedad le generó un gran impacto psicológico: "Mis palabras no reflejaban mis sentimientos. Estaba enfadada y asustada. Entré en modo sabotaje".

En 2011 se descubrió un tratamiento efectivo para la hepatitis C y, según relató la artista, decidió invertir todos sus ahorros en un tratamiento que estaba en fases iniciales para poder liberarse de la enfermedad: "En 2015 estaba libre de hepatitis C. Mi experiencia de vergüenza y culpa también fue un viaje inconsciente. Sigue conmigo, me persigue".

A pesar de haber superado la enfermedad, el peso de su experiencia no desapareció fácilmente. "Al igual que el abuso sexual que sufrí cuando era niña, sentía que estaba grabado en mi frente: 'mercancía dañada'. Y me presentaba como tal", comentó.

Aunque Pamela Anderson reconoce que no ha superado completamente el impacto psicológico que la enfermedad le causó, afirmó que utilizó esta experiencia como un impulso para su renacer artístico: "Mi verdad llegó a través de mi trabajo, encontrando formas de expresarme mediante el arte. Me dio la munición que necesitaba, una vida fértil para usar y jugar".

Por último, reflexionó: "No soy una víctima, soy una vencedora. Soy fuerte y capaz, más ahora de lo que jamás podría haber imaginado. No soy una damisela en apuros, sin importar lo fácil que sea interpretar ese papel".