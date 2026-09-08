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Conocé a los nominados al Balón de Oro: una lista de estrellas del fútbol mundial

France Football inicia la presentación de los candidatos al Balón de Oro, el galardón que reconoce al mejor futbolista del planeta. Entre los nominados figuran jugadores de diversas nacionalidades.

08/09/2026 | 11:21Redacción Cadena 3

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El Balón de Oro.

FOTO: El Balón de Oro.

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Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- La prestigiosa revista France Football ha comenzado a desvelar los nominados para el Balón de Oro, el galardón que se otorga al mejor jugador del mundo en la última temporada. Este año, la lista incluye una variedad de futbolistas destacados de diferentes países, reflejando el talento global en el deporte.

Entre los nominados se encuentra Jude Bellingham de Inglaterra, quien ha tenido un notable desempeño en su club. También destaca Pau Cubarsí de España, que ha demostrado ser una pieza clave en su equipo. Otro de los nombres es Ousmane Dembélé, representante de Francia, conocido por su velocidad y habilidades en el campo.

Además, el listado incluye a Marc Cucurella, también de España, y a Luis Díaz de Colombia, quienes han brillado en sus respectivas ligas. Entre los nominados también se encuentran Bruno Fernández de Portugal, Gabriel Magalhaes de Brasil, Erling Haaland de Noruega, y Harry Kane de Inglaterra.

Otros futbolistas destacados son Achraf Hakimi de Marruecos, Khvicha Kvaratskhelia de Georgia, y Lamine Yamal de España. También se menciona a Sadio Mané de Senegal y Marquinhos de Brasil, quienes han tenido un impacto significativo en sus equipos a nivel internacional.

La lista de nominados para el Balón de Oro sigue en desarrollo, y los aficionados al fútbol esperan con ansias el anuncio final de quién se llevará el prestigioso premio este año.

Lectura rápida

¿Qué es el Balón de Oro?
Es un premio otorgado al mejor jugador de fútbol del mundo en la última temporada.

¿Quiénes son algunos de los nominados?
Algunos nominados incluyen a Jude Bellingham, Pau Cubarsí, y Erling Haaland.

¿Cuándo se revelaron los nominados?
Los nominados comenzaron a ser revelados el 8 de septiembre de 2026.

¿Qué países están representados?
Los nominados provienen de diversos países como Inglaterra, España, Colombia y Brasil.

¿Qué importancia tiene este premio?
El Balón de Oro es uno de los galardones más prestigiosos en el mundo del fútbol.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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